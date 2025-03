Meevaller voor Oranje in aanloop naar return tegen Spanje: 'Hij keert terug naar zijn club'

Spanje mist een belangrijke kracht in de return tegen Nederland komende zondag. Pau Cubarsi viel uit in het duel in Rotterdam en blijkt niet fit genoeg voor de wedstrijd in Valencia. De verdediger van FC Barcelona keert terug naar zijn club.

"Na testen door de medische staf van de Spaanse voetbalbond is besloten dat de voetballer terugkeert naar zijn club", meldt de Spaanse voetbalbond RFEF. "Bij FC Barcelona begint hij aan de revalidatie van de blessure aan zijn rechterenkel waardoor hij de wedstrijd tegen Nederland in De Kuip in Rotterdam niet kon uitspelen."

Bondscoach Luis de la Fuente had eerder vrijdag Mario Gila al opgeroepen voor de thuiswedstrijd van Spanje van zondag. Naast Cubarsí kwam ook Robin Le Normand donderdagavond niet fit uit het uitduel met Oranje. De bondscoach zei eerder dat de blessures van de twee verdedigers meevielen.

Cubarsi werd in de 41e minuut vervangen door Dean Huijsen. De verdediger van Bournemouth kreeg te maken met een hard fluitconcert toen hij het veld opkwam, omdat hij in Amsterdam is geboren maar voor Spanje heeft gekozen. Voor de 19-jarige Huijsen was het zijn debuut in het Spaanse elftal.

Overigens deed het Huijsen niet zoveel: "Dat is ook gewoon voetbal. Het is ergens ook goed dat ze je uitfluiten, want dat betekent dat ze je eigenlijk zelf willen voor hun eigen team. Dus dat is dan maar zo." Zijn hele familie uit Nederland was aanwezig in De Kuip om hem aan te moedigen.

