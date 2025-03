Memphis Depay boekt uitstekende overwinning in aanloop naar terugkeer bij Oranje, maar is toch teleurgesteld

Memphis Depay heeft een teleurstelling moeten verwerken met Corinthians. De Brazilianen mochten hopen op deelname aan een prestigieus toernooi. Daar was wel een klein wonder voor nodig en dat kwam er, hoewel ze heel dichtbij kwamen, net niet.

Met de 3-0 nederlaag van vorige week in het achterhoofd wist de Nederlandse aanvalsleider dat het een hels karwei zou worden. Memphis wilden zich sowieso revancheren voor het duel, want hij speelde tegen Barcelona een matige wedstrijd en kreeg zelfs een '1' van de fans na de afstraffing.

Rode kaart

Dat revancheren lukte aardig. Corinthians kwam in de laatste voorronde van de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse Champions League) sterk voor de dag tegen het Ecuadoraanse Barcelona. Vlak voor rust gloorde er hoop op een stunt na de 1-0 in de veertigste minuut. Dat werd aangewakkerd toen Memphis en co tegen tien man kwamen te staan na een uur spelen vanwege een rode kaart.

André Carrillo maakte in de slotfase de 2-0 en de Brazilianen jaagden massaal op de derde treffer. Dat zou dus verlenging betekenen. Zo ver kwam het niet. Het bleef bij 2-0 voor Memphis' team. De Nederlander speelde overigens de hele wedstrijd en liet zo zien dat hij conditioneel in orde is voor een paar belangrijke potjes deze maand.

Memphis in Oranje

Memphis tekende na de zomerse transferwindow bij de Braziliaanse club. Hij raakte, omdat hij na zijn vertrek bij Atlético Madrid een tijdlang geen werkgever had, even uit beeld bij Oranje. Maar dankzij ijzersterke statistieken (negen goals en tien assists) zit hij weer bij de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij liet afgelopen weekend ontvallen dat de 31-jarige Memphis nagenoeg zeker ook bij de definitieve selectie zit voor de Nations League-wedstrijden tegen Spanje. Nederland moet proberen om de Final Four van komende zomer te halen. Daarnaast jaagt Memphis nog altijd op de naam topscorer aller tijden van Oranje. Hij heeft er 46 gemaakt, slechts vier minder van Robin van Persie (50).

Memphis lijkt belangrijke duels te missen

Over exact één week speelt Nederland de eerste kwartfinale van de Nations League. Dan komt Spanje naar De Kuip. Drie dagen later is de return in het Zuid-Europese land. De kans is groot dat Memphis daardoor twee belangrijke potjes van zijn club mist. Corinthians neemt het in de finale van de Campeonato Paulista op tegen Palmeiras in een tweeluik. De duels (op 16 en 28 maart) zitten echter wel heel dicht op de Nations League-duels van Oranje.