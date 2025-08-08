Memphis Depay lijkt zich weinig aan te trekken van de kritiek van dierenrechtenorganisaties naar aanleiding van een foto waarop hij poseerde met een witte tijger. Op Instagram deelt de voetballer een video waarin hij opnieuw plaatsneemt naast – zo lijkt het – een wild zwijn. Dierenrechtenorganisaties hoeven zich echter geen zorgen te maken: het gaat niet om een levend dier.

In het verleden kreeg de voetballer meerdere keren kritiek na het posten van beelden waarop hij poseerde met wilde dieren. In april 2020 poseerde de international met een jonge lijger (een kruising tussen een leeuw en een tijger), dat op zijn rug lag. Dat leidde tot kritiek van onder andere World Animal Protection, al was dat volgens Depay zelf ontrecht omdat het dier niet in het wild voorkomt.

'Sneue stoerdoenerij'

Enkele maanden geleden was het opnieuw raak. De Aanvaller van Corinthians deelde op sociale een foto waarop hij poseerde met een witte tijger, waarbij het dier was aangelijnd. "Een rode kaart voor Memphis Depay", schreef Stichting AAP furieus bij de foto. "We verzoeken jou te stoppen met dit soort sneue stoerdoenerij en het goede voorbeeld te geven: respecteer wilde dieren, ga niet op de foto met hen en stop met het scoren van likes over de rug van onschuldige dieren!"

Vragend gebaar

Onlangs heeft de aanvaller opnieuw plaatsgenomen naast een wild dier. Al hoeven organisaties die opkomen voor de belangen van dieren zich daar deze keer niet boos om te maken. Het lijkt te gaan om een kunstwerk in een museum van een wild zwijn in een houten hok.

Dat is te zien in een video die Depay deelt in zijn verhaal op Instagram. De aanvaller gaat gehurkt naast het dier zitten en maakt een vragend gebaar met zijn handen, waarna hij weer opstaat en wegloopt.

Geen nieuwe interlands?

Volgende maand staan er een aantal interlands voor Nederland op het programma. Al is het nog maar de vraag of Depay in actie zal komen. In de nacht van woensdag op donderdag bereikte hij met Corinthians de kwartfinales van het Braziliaanse bekertoernooi. De Oranje-aanvaller speelde echter niet het volledige duel, hij moest zich vroegtijdig laten wisselen wegens een blessure.