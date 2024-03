Memphis Depay reageert op kritiek Rafael van der Vaart: 'Ik heb het laagste vetpercentage van de laatste tien jaar'

Na meerdere blessures de afgelopen jaren voelt Memphis Depay zich weer fit. Hij hoopt dan ook dat hij bij het Nederlands Elftal "wel een keer negentig minuten kan spelen". Naar aanleiding van een opmerking van Rafael van der Vaart tijdens zijn blessureperiode ontstond er kritiek rondom het fysiek van Depay.

"Mijn lichaam kan zeker 90 minuten aan", laat Depay weten aan De Telegraaf. Tijdens een periode van de dertigjarige aanvaller met veel blessures ontstond discussie of Depay wel goed met zijn lichaam omging. Volgens Rafael van der Vaart zou Depay wel erg geblokt zijn geworden en te veel aan de gewichten hangen. "Ik heb het laagste vetpercentage van de laatste tien jaar", aldus Depay. "Die spiermassa komt er bij kijken. Maar het is niet zo dat ik in de gym zit met het idee ’ik wil een bodybuilder worden’. Als ik Rafael op televisie hoor praten, dan denk ik ’jongen’."

"Oké hij heeft niet zo lang met mij gespeeld. Maar die andere jongens, zoals Wesley Sneijder weten mijn kracht. Die weten dat ik fysiek ijzersterk ben en dat ik zo’n power van nature heb. Dan is het logisch, dat als je geen wedstrijden hebt voor twee, drie maanden, dat dan de spiermassa groeit. En dan langzamerhand weer afneemt door de cardio als je gaat spelen. Maar als je een hamstringblessure hebt, kun je niet gelijk gaan rennen op het veld. Ik probeer te doen wat mijn lichaam vraagt. Of het nu voeding is, de voorbereiding op de trainingen of behandelingen."

Depay gaat ook in op kritiek dat hij teveel met randzaken bezig zou zijn en te weinig met zijn voetbalprestaties. "Ik denk dat mensen niet weten wat ik er allemaal voor doe. Misschien ook doordat ik daar weinig over post en vooral veel over fashion en muziek."

De speler van Atlético Madrid speelt komende week twee vriendschappelijke wedstrijden met het Nederlands Elftal. Op 22 maart speelt Oranje tegen Schotland, en op 26 maart neemt het nationale team het op tegen Duitsland.