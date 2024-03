'Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten': Memphis Depay spreekt zich uit over kwestie Quincy Promes

Quincy Promes is ook in Zeist, waar het Nederlands elftal bij elkaar is gekomen voor twee oefenwedstrijden, een hot topic. Vooral Memphis Depay krijgt veel vragen over 'zijn vriend': "Ik zal mijn vrienden en familie nooit laten vallen."

Dat zegt Atlético Madrid-spits Memphis in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met alles wat ze doen, maar ik laat ze niet vallen." Memphis benadrukt dat hij nooit wilde provoceren met het delen van foto's van Promes en hem. "Paul Pogba stond ook op de foto. We hadden gewoon een goede tijd samen."

Memphis wil dat mensen begrijpen dat hij niet uit een makkelijk milieu komt. "Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten, dat kun je in mijn boek lezen, maar daar heb ik haast nooit een vraag over gehad. Over Quincy wel. Benjamin Mendy en Dani Alves zaten ook verwikkeld in een case, in een strafzaak, maar dat wil niet zeggen dat ik niet met ze omga."

'Het roept altijd aversie op': Ronald Koeman raadt openlijke steun Memphis Depay aan Quincy Promes af De een schoot zijn club afgelopen week naar de kwartfinale van de Champions League en de ander zit vast in een cel in Dubai, wachtende op zijn uitlevering aan Nederland. Hun levens staan momenteel ver uit elkaar, maar Memphis Depay en Quincy Promes zijn nog altijd dikke vrienden. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman op z'n minst onhandig.

Memphis geeft aan zich niet te herkennen in het beeld van Promes wat wordt geschetst door de media. Voor hem is Promes - die onder contract staat bij Spartak Moskou, maar momenteel in een gevangenis in Dubai zit - gewoon een vriend. "Dat wil niet zeggen dat ik dingen goed praat, of alles zomaar steun wat mijn vrienden doen. Maar ik laat ze niet vallen. Zo ben ik gewoon niet."

Situatie Quincy Promes

Promes reisde deze maand met de Russische club Spartak Moskou naar Dubai voor een trainingskamp. Dat was al niet slim, aangezien de Verenigde Arabische Emiraten een uitwisselingsverdrag met Nederland hebben. Promes moet in Nederland namelijk zo'n 7,5 jaar de cel in voor handel in cocaïne en het neersteken van zijn neef.

Toch leek hij veilig weg te komen uit Dubai, tot hij op het vliegveld werd tegengehouden. In eerste instantie gebeurde dat omdat hij was weggereden na een botsing met de auto, maar Nederland maakte gebruik van dat moment om hem langer vast te houden. Promes zit nu in een gevangenis in Dubai, in afwachting van een eventuele overplaatsing naar Nederland.