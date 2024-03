Wesley Sneijder riep Depay op het matje: 'Uiteindelijk liep Memphis boos weg'

Wesley Sneijder heeft als recordinternational veel spelers zien komen en gaan bij het Nederlands elftal. Ook heeft hij met meerdere generaties voetballers te maken gehad. Sneijder was van de oude stempel, terwijl een speler als Memphis Depay de nieuwe generatie is. Dat botste nog wel eens.

In Veronica Offside haalt Sneijder een herinnering aan van een incident met Depay. Tijdens de uitzending ging het over de nieuwere generatie, die via sociale media (vaak Instagram) van alles delen. "Ik heb dat een keer meegemaakt bij het Nederlands elftal, dan waren ze bezig met muziek. Dat was voor hun rondom trainingen en wedstrijden een stukje ontspanning", blikt Sneijder terug.

"Zoals wij een potje gingen kaarten, gingen zij muziek maken. Dat moet je accepteren. Alleen op een gegeven moment kwam er keiharde muziek uit een van die kamers daags voor de wedstrijd. Toen waren ze muziek aan het maken en dat wilden ze de volgende dag uitbrengen", aldus Sneijder, die het advies gaf om dat na de interlandperiode te doen. "Memphis liep boos weg en hij kwam een dag later bij het ontbijt naar mij toe en gaf mij gelijk."