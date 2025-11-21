Memphis Depay heeft 72 uur na zijn laatste interland bij Oranje zijn club Corinthians alweer kunnen helpen. De Nederlander maakte de tweede goal voor zijn ploeg in de gewonnen Clássico Majestoso (3-1).

Memphis stond maandag nog bij het Nederlands elftal in de basis tegen Litouwen. Na een interland waarin hij niet wist te scoren, pakte de spits direct het vliegtuig terug naar Brazilië. Daar stond donderdagnacht de wedstrijd van Memphis zijn ploeg Corinthians tegen Sao Paulo op het programma. In Brazilië wordt dat duel de Clássico Majestoso genoemd. Memphis begon het duel als wisselspeler.

Prachtige goal Memphis

Na een uur voetballen werd Memphis in de ploeg gebracht en een kleine 25 minuten later liet hij zich gelden. De Nederlander ontving de bal rond het strafschopgebied, trakteerde zijn opponent op een heerlijke panna en schoot onberispelijk de 2-1 tegen de touwen. Memphis besloot vervolgens op een opvallende manier te juichen. Hij maakte een praatgebaar, wat vaak doelt op dat een speler vindt dat er te veel kritiek op hem is, wees daarna op zijn borst en schoot de bal de juichende mensenmassa in.

Memphis tekende voor de 2-1 en Yuri Alberto maakte niet veel later de 3-1, waardoor de zege voor Corinthians binnen was. De Braziliaanse ploeg staat nu negende in de competitie na de twee duels voor de derby tegen Sao Paulo te hebben verloren. Achteraf onthulde Corinthians-trainer Dorival Júnior dat Memphis met klachten terug was gekomen uit de interlandperiode. Dat zou volgens de coach komen door vermoeidheid en dat was dan ook de reden dat de Nederlander op de bank begon.

ELE PEGA O JOGO DECISIVO E DECIDE! É JOGADOR DE COPA! DE JOGO GRANDE



MEMPHIS DEPAY! QUE GOLAÇ9 pic.twitter.com/EKY1qaSgVN — Noite de Copa (@Noitedecopa) November 21, 2025

Lof voor Memphis

Tot nu toe staat het moyenne van Memphis bij Corinthians op zes goals en drie assists dit seizoen. De Nederlander krijgt in de Braziliaanse media ook veel lof. Zo kopte de landelijke tak van CNN dat Memphis en Yuri Alberto 'schitterden' tegen Sao Paulo. Zelfs de trainer van de tegenstander, oud-topspits Hernan Crespo, zag dat de Nederlander zijn ploeg domineerde. "Hij overmeesterde ons en besliste daarmee de wedstrijd", zo vertelde de Argentijn in de Braziliaanse media.