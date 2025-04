Memphis Depay zet Corinthians weer op juiste spoor in cruciale wedstrijd

Memphis Depay heeft met Corinthians de laatste strohalm gepakt in de Copa Sudamericana. In de Europa League van Zuid-Amerika werd de cruciale wedstrijd tegen Racing Club de Montevideo gewonnen, waardoor de Brazilianen nog uitzicht hebben op de volgende ronde.

Na drie wedstrijden in de CONMEBOL Sudamericana stond Corinthians op slechts één punt. Daarmee was het gat naar de nummer twee America de Gali al vier punten en het gat met de nummer één Huracan al gegroeid naar zes punten. Een nederlaag tegen Racing Club de Montevideo zou betekenen dat Corinthians bijna geen kans meer heeft om bij de eerste twee te eindigen en door te gaan naar de volgende fase.

Vroege tegenvaller

Met Memphis in de basis kreeg Corinthians al rap een tegenvaller te verwerken. De Braziliaanse ploeg moest na een kwartier spelen met tien man verder na een woeste overtreding van centrumverdediger Félix Torres. Ook Memphis kreeg al vrij vroeg in de eerste helft een gele kaart voorgeschoteld, waardoor hij op zijn tellen moest passen.

Corinthians kreeg een aantal goede kansen en één daarvan werd vlak na rust verzilverd. Ángel Romero zorgde voor de voorsprong van de Braziliaanse thuisploeg. Racing Club de Montevideo kreeg vervolgens de beste kansen op de gelijkmaker, maar Hugo Souza keepte een sterke wedstrijd. Hij sloeg alle aanvallen van de Uruguayanen af, waardoor Corinthians de zege binnenhaalde. Met nog drie wedstrijden te gaan, heeft de ploeg van Memphis alles nog in eigen hand om door te gaan in de Copa Sudamericana.

Kritiek

Memphis uitte onlangs nog harde kritiek op zijn trainer, die vervolgens werd ontslagen bij Corinthians. "Als je kijkt naar hoe we soms gepositioneerd staan, hoe open we spelen, hoe groot de ruimtes tussen de linies zijn, soms wel vijftig meter, dan is dat volgens mij geen voetbal. En dan kun je ook geen hoge intensiteit 90 minuten volhouden als je niet als team samenwerkt. We moeten het spel bestuderen als we willen groeien."

Na de wedstrijd tegen Racing Club de Montevideo blikte uitblinker Souza terug op de uitspraken van de Nederlander. "Hij heeft heel harde bewoordingen gebruikt. Met sommige dingen ben ik het eens, met andere niet. Maar ieder heeft recht op zijn eigen mening, we moeten ons kunnen uitdrukken", is Souza eerlijk tegenover de Braziliaanse media na het duel in de Copa Sudamericana.