Memphis kent goede generale voor interlandperiode, Neymar pakt negatieve hoofdrol in laatste Santos-duel

Memphis Depay heeft geen potten kunnen breken in zijn generale repetitie voor de interlandperiode. Het goede nieuws was dat de Oranje-international wel tachtig minuten op het veld stond. Ondertussen pakte Neymar een zeer negatieve hoofdrol in zijn mogelijk laatste duel voor Santos.

De spits van Corinthians begon in de basis voor de competitiewedstrijd tegen Esporte Clube Vitória. De ploeg van Memphis speelde in eigen huis en staat op dit moment op de elfde plaats in de Braziliaanse competitie. Vitória stond lager op de ranglijst dan Corinthians, maar de bezoekers verkochten de huid duur. Memphis en zijn teamgenoten kregen veel kansen, maar ze kwamen niet door de verdedigingsmuur heen.

Memphis bleef tachtig minuten spelen en dus lijkt de spits klaar voor de interlandperiode met het Nederlands elftal. De spits lijkt af te stevenen op een basisplaats met enkel Wout Weghorst als echte concurrent. Het Nederlands elftal speelt in de komende periode twee WK-kwalificatieduels. Zaterdag 7 juni gaat de ploeg van Ronald Koeman op bezoek bij Finland. Drie dagen later komt Malta op bezoek in de Groningse Euroborg.

Neymar

Bij Santos speelde Neymar hoogstwaarschijnlijk zijn laatste duel voor zijn eerste voetballiefde. Het contract van de Braziliaanse superster loopt eind juni af en met in totaal slechts veertien officiële duels voor de ploeg lijkt de kans klein dat zijn verbintenis wordt verlengd. Neymar speelde zijn waarschijnlijk laatste wedstrijd tegen Botafogo, maar dat duel kreeg voor de buitenspeler een wel heel zure wending.

De aanvaller kreeg al vroeg in de wedstrijd een gele kaart, maar bij een 0-0 stand in de slotfase ontving hij zijn tweede gele kaart. Neymar dacht te scoren, maar deed dat wel erg opzichtig met zijn hand. De oud-speler van Barcelona en Paris Saint-Germain probeerde het nog te verbloemen, maar de scheidsrechter gaf hem zijn tweede geel. Tot overmaat van ramp scoorde Botafogo ook nog eens de 1-0 toen Neymar net van het veld gestuurd was.