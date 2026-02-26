De Mexicaanse voetbalbond maakt zich na een oefeninterland in de stad Querétaro geen zorgen om de veiligheid van fans tijdens het WK voetbal. Mexico organiseert het toernooi deze zomer samen met de Verenigde Staten en Canada, maar na een geweldsgolf ontstonden er grote zorgen.

De Mexicaanse voetbalbond is tevreden over het verloop van de oefeninterland van woensdag tegen IJsland (4-0). Het duel in de centraal gelegen stad Querétaro vond plaats onder zware veiligheidsmaatregelen na de recente geweldsgolf in het land, dat over vier maanden een van de gastlanden is van het WK voetbal.

'Voorbeeldig gedrag'

"Mexico heeft vandaag, dankzij de uitstekende afstemming tussen alle betrokken partijen en het voorbeeldige gedrag van de fans, laten zien dat het voetbalwedstrijden kan organiseren en alle noodzakelijke veiligheidsgaranties kan bieden", zei de Mexicaanse voetbalbond na de wedstrijd.

Onrust

Onder meer in WK-speelstad Guadalajara was het de afgelopen dagen onrustig na de moord op de beruchte drugsbaron Nemesio 'El Mencho' Oseguera. Daarop zag president Claudia Sheinbaum zich genoodzaakt "volledige garanties" te beloven voor de veiligheid van fans tijdens het WK, dat ook in de Verenigde Staten en Canada plaatsvindt. Ook wereldvoetbalbond FIFA verwacht geen problemen.

Vertrouwen van FIFA

Gianni Infantino, de voorzitter van de wereldvoetbalbond, liet al in een officieel statement weten alle vertrouwen te hebben in een succesvol verloop van het mondiale eindtoernooi. "Natuurlijk houden we de situatie nauwgezet in de gaten, maar ik wil mijn totale vertrouwen uitspreken in Mexico, in president Claudia Sheinbaum en in de autoriteiten van het land. Ik ben ervan overtuigd dat alles goed zal verlopen", meldde hij vanuit Colombia.

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd in Mexico-Stad. Een dag later staat het eerste WK-duel in Guadalajara op het programma. Onder andere Zuid-Korea, Colombia, Uruguay en Spanje spelen in de stad, evenals het Mexicaanse elftal zelf.

Alles over WK voetbal

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.