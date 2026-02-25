De onstuimige situatie in Mexico blijft maar voortduren. Daardoor komt ook het WK voetbal van komende zomer in gevaar, waar het land één van de organisatoren van is. FIFA-baas Gianni Infantino houdt echter vertrouwen in Mexico.

De voorzitter van de wereldvoetbalbond heeft in een officieel statement laten weten alle vertrouwen te hebben in een succesvol verloop van het mondiale eindtoernooi. "Natuurlijk houden we de situatie nauwgezet in de gaten, maar ik wil mijn totale vertrouwen uitspreken in Mexico, in president Claudia Sheinbaum en in de autoriteiten van het land. Ik ben ervan overtuigd dat alles goed zal verlopen", meldt Infantino vanuit Colombia.

Geweldsgolf

President Sheinbaum reageerde dinsdag zelf ook al op de golf van geweld die in delen van Mexico werd aangewakkerd na de moord op de beruchte drugsbaron Nemesio 'El Mencho' Oseguera door het leger. Ze gaf 'volledige garanties' voor de veiligheid van voetbalfans tijdens WK-wedstrijden in de door geweld geteisterde stad Guadalajara. De president benadrukte dat er 'geen risico' is voor fans die in juni naar de stad komen voor vier wedstrijden.

WK voetbal

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd in Mexico-Stad. Een dag later staat het eerste WK-duel in Guadalajara op het programma. Onder andere Zuid-Korea, Colombia, Uruguay en Spanje spelen in de stad, evenals het Mexicaanse elftal zelf.

"Mexico is een groots land", liet de FIFA-voorzitter optekenen. "In ieder land gebeuren er wel dingen. Maar daarvoor hebben we autoriteiten die de orde bewaren. Daar hebben wij als FIFA vertrouwen in."

Play-offs

Eind maart vinden er ook nog play-offs plaats in Mexico om twee plaatsen op het WK. Suriname is één van de deelnemers daaraan. Het elftal van bondscoach Henk ten Cate speelt op donderdag 26 maart tegen Bolivia in Monterrey in Mexico. De andere halve finale, tussen Jamaica en Nieuw-Caledonië, is op dezelfde dag in Estadio Akron in Guadalajara. De winnaars van de halve finales spelen respectievelijk tegen Irak en de Democratische Republiek Congo.

Nederlands elftal

Voor het Nederlands elftal is de situatie voorlopig nog geen probleem. Oranje zit in een poule met Japan, Tunesië en een nader te bepalen Europees land. Alle groepswedstrijden worden in de Verenigde Staten afgewerkt. Pas bij een eventuele volgende ronde kan Nederland moeten afreizen naar Mexico.