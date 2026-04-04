Voor Wout Weghorst werd Nederland - Noorwegen een oefenwedstrijd om niet snel te vergeten. De spits van Ajax maakte zijn vijftigste interland en die mijlpaal wilde hij maar wat graag vieren. Maar dat hij überhaupt nog mocht invallen, mag een gelukje heten dat hij wellicht te danken heeft aan een appje van zijn voormalig trainer Joop Gall.

Bondscoach Ronald Koeman begon tegen Noorwegen met Donyell Malen in de spits en liet Brian Brobbey invallen. Daarmee leek de rol van bankzitter Weghorst al uitgespeeld en zou hij zich kunnen richten op de volgende oefeninterland tegen Ecuador. Maar dat liet Gall niet gebeuren. Hij stuurde vanuit een luxe positie in de Johan Cruijff Arena een appje naar de bank van Oranje.

Afgang dreigt

De spits van Ajax had speciaal voor Nederland - Noorwegen een skybox gehuurd en had Gall en al zijn andere oud-trainers uitgenodigd om zijn verwachte mijlpaal mee te vieren. Maar toen eerst Malen in de basis begon en ook concurrent Brobbey inviel, waren Gall en zijn trainerscollega's mogelijk helemaal voor niks naar Amsterdam gekomen. "Ik dacht: we zullen hier toch niet met zijn allen oor Jan Doedel zijn gekomen?", zegt Gall tegen De Telegraaf.

Appje naar Erwin Koeman

Vanuit de skybox in de Johan Cruijff Arena stuurde hij een appje naar goede vriend Erwin Koeman, assistent-trainer en broer van bondscoach Ronald Koeman. "Zo van: jullie weten toch wel dat wij allemaal speciaal voor Wout zijn gekomen? Acht minuten voor tijd mocht Wout alsnog invallen." En zo geschiedde en vierde Weghorst zijn vijftigste wedstrijd voor het Nederlands elftal.

'Dan hadden we hem nooit meer teruggezien'

Gall kreeg een speciaal woord van dank van Weghorst, die onder zijn hoede speelde bij FC Emmen in het begin van zijn carrière. "Wout had voor iedereen een mooi woordje. Tegen mij zei hij: 'Als jij er niet was geweest, had ik deze carrière waarschijnlijk niet gehad'. Er schuilt wel een kern van waarheid in. Als trainer van FC Emmen heb ik hem na zijn tijd bij Jong Willem II overgehaald om niet terug te gaan naar de amateurs, want dat was hij van plan. Als hij dat had gedaan, hadden we hem nooit meer teruggezien."