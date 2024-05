Micky van de Ven door Tottenham-fans verkozen tot Speler van het Jaar

Micky van de Ven is door de fans van Tottenham Hotspur uitgeroepen tot speler van het jaar. De verdediger werkt momenteel zijn eerste seizoen in Londen af. Een paar maanden geleden maakte de 23-jarige Noord-Hollander ook zijn Oranje-debuut. De prijs werd uitgereikt door de Official Supporters’ Clubs, waarin alle supportersverenigingen van de Spurs zijn verenigd.

Van de Ven kwam na de zomer van 2023 over van het Duitse VfL Wolfsburg. Hij maakte meteen indruk - bij de beste seizoensstart ooit van de Londense club kwam Van de Ven tot acht overwinningen in de eerste tien duels. De middenvelder raakte daarna geblesseerd aan de hamstrings.

In januari keerde hij terug in het elftal van trainer Ange Postecoglou. Van de Ven, die zijn carrière begon bij FC Volendam, heeft tot nu toe 24 wedstrijden. Twee keer maakte de Noord-Hollander een doelpunt voor de Londenaren.

Met name zijn snelheid doet verbazen in Engeland. In een duel met Brentford werd een topsnelheid van 37,38 kilometer per uur gemeten in een sprint. Dat geldt als een record in de Premier League, sinds die statistieken worden bijgehouden.

Rechtszaak

Van de Ven is dus lekker bezig in Engeland. Aan zijn tijd in Nederland heeft hij allicht minder fijne herinneringen. De voetballer spande onlangs een rechtszaak aan tegen FC Volendam voor achterstallige betalingen. Hij wil nog zeker een half miljoen euro zien.