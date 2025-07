Voor Bryan Smeets komt er een wel heel wrang einde aan zijn tijd bij jeugdclub MVV. De 32-jarige middenvelder groeide op bij de Maastrichtse club in de Keuken Kampioen Divisie en keerde daar twee jaar geleden terug. Maar door een 'gesprek van de waarheid' is het nu ineens over en uit. Tot onbegrip en woede van Smeets zelf.

MVV heeft Smeets de toegang ontzegd tot het stadion en de rest van de club. Al weken is de relatie tussen beide partijen bekoeld, sinds Smeets zijn vertrekwens aangaf. Hij werd al buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de oefenduels, maar mag nu helemaal niks meer voor de club betekenen tot 26 augustus, als het KKD-seizoen al in volle gang is.

'Heel apart'

Smeets uitte zijn onvrede, maar tot een fatsoenlijk gesprek met de technisch directeur van MVV leidde het niet. In tegendeel: zijn zaakwaarnemer kreeg zonder seintje een document op de mat waarin staat dat Smeets niet meer welkom is. "Ik ben niet meer welkom op de club, mag geen trainingen meer bijwonen. Heel apart. Ik kan bij wijze van spreken een maand op vakantie gaan en word dan gewoon doorbetaald. Zonder enige tekst en uitleg", zegt hij in gesprek met De Limburger.

'Ik ben geen klein kind'

De stap van MVV kwam totaal onverwachts, zeker omdat Smeets en de td van de club alsnog kwam. De afspraak was dat er een tweede gesprek zou komen, nadat in de eerste dialoog 'we elkaar de waarheid hebben verteld'. "Ik vind dat de club gezien mijn status en leeftijd en wat ik voor MVV heb betekend, mij niet zo hoeft te behandelen. Ik mis totaal respect en waardering, ik ben geen klein kind. In een gesprek hadden we allemaal in de spiegel kunnen kijken, kunnen zeggen wat we anders hadden moeten doen. Wellicht was er dan een opening geweest. Maar nu is die er natuurlijk niet meer."

Goal tegen Ajax

Bryan Smeets zal voor altijd herinnerd worden aan zijn goal namens De Graafschap in de kampioenswedstrijd van Ajax in 2016. Door de gelijkmaker van de inmiddels 32-jarige middenvelder werden niet de Amsterdammers maar PSV kampioen. Nu is het de vraag waar zijn toekomst ligt. "Ik ga mijn schoenen halen zodat ik voor mezelf aan de slag kan, en dan is het klaar.”

