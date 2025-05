Na spektakel heeft FC Barcelona speler van wereldklasse terug tegen Inter: 'Misschien moeten we wat veranderen'

De wedstrijd FC Barcelona - Inter (3-3) van vorige week staat bij veel mensen op het netvlies gebrand. De heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League was al spektakel, maar voor de veelbelovende return in Milaan keert een speler van wereldformaat terug.

Robert Lewandowski keert na een hamstringblessure terug in de selectie van FC Barcelona voor de returnwedstrijd bij Internazionale in de halve finale van de Champions League. De Poolse spits begint dinsdag op de bank in Milaan, waar de stand in evenwicht is na het eerdere gelijkspel in Barcelona (3-3).

'Klaar voor de bank'

"Alles gaat de goede kant op", zei trainer Hansi Flick tijdens de persconferentie een dag voor de wedstrijd. "Het gaat goed met hem, veel beter dan verwacht. Hij is klaar voor de bank. Dus als we hem misschien nodig hebben, kan hij invallen."

Blessure

Lewandowski liep de blessure op tijdens het competitieduel met Celta de Vigo in april. Hij miste daardoor onder meer de gewonnen bekerfinale tegen Real Madrid en de eerste wedstrijd tegen Internazionale.

Denzel Dumfries

Het slechte nieuws voor Barcelona is dat vleugelverdedigers Jules Koundé en Alejandro Baldé geblesseerd zijn. Een bijkomend probleem voor Flick is dat de opkomende Oranje-verdediger Denzel Dumfries van Internazionale in Barcelona voor veel gevaar zorgde en goed was voor twee doelpunten en een assist.

Opvallende bestemming voor ‘ideaalplaatje’ Denzel Dumfries geopperd: ‘Hij zou daar niet misstaan’ Het Nederlandse volk raakt maar niet uitgepraat over het optreden van Denzel Dumfries woensdag in de halve finale Champions League. In een wedstrijd waarin Lamine Yamal een geweldige avond beleefde, pakte Dumfries de man of the match-titel. Robert Maaskant zou hem zelfs wel zien als een nodige aanwinst in het Liverpool van Arne Slot.

'Misschien moeten we wat veranderen'

"We analyseren alles en bekijken hoe spelers het hebben gedaan. Misschien moeten we wat veranderen, want we moeten veel beter verdedigen dan afgelopen woensdag", aldus de Duitse trainer. Flick kan zijn eerste seizoen in Barcelona afsluiten met vier prijzen. Naast de Spaanse beker won hij met de ploeg ook al de Spaanse Supercup. In de competitie staan de Catalanen op de eerste plaats, met 4 punten voorsprong op Real Madrid.

