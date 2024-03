Nederlanders vallen op in Bundesliga: eerste goal Ian Maatsen, assist Xavi Simons

In de Bundesliga lieten zaterdag enkele Nederlanders zichzelf van hun beste kant zie. Xavi Simons (RB Leipzig) en Ian Maatsen (Borussia Dortmund) bijvoorbeeld.

Bij Bochum tegen RB Leipzig gaf Simons een assist op Yussuf Poulsen, waarop de Deen de 1-4 maakte. Dat was ook de eindstand. Simons staat nu op zes goals en acht assists in de Bundesliga. En voor Maatsen was het een heuglijke middag: hij maakte zijn allereerste Bundesliga-goal. Uit tegen Union Berlin zorgde hij in de slotfase voor de 0-2. Daarna vielen er geen goals meer.

Borussia Dortmund

Fans van PSV volgen de verrichtingen van Dortmund met meer belangstelling dan normaal. De Eindhovense club speelt woensdag 13 maart de terugwedstrijd tegen de Duitsers, in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd werd 1-1. Daarna verloor Dortmund in de Bundesliga van Hoffenheim (2-3). Volgend weekend treedt de club uit aan tegen Werder Bremen.

Bekijk hieronder de goal van Maatsen en daar weer onder de stand in de Bundesliga.