Nederlandse coach op het matje geroepen in Duitsland: 'Dit hoort niet in het openbaar'

Kees van Wonderen vertelde na het gelijkspel met Schalke 04 tegen Hamburger SV (2-2) dat hij de club gaat verlaten. De trainer was van mening dat hij en de clubleiding 'niet op hetzelfde niveau communiceren.' De uitspraken van Van Wonderen kregen echter nog een staartje, want de clubleiding was niet van gediend.

Schalke staat na dertig speelronden op de elfde plaats en kan de promotie voor dit jaar vergeten. De gevallen topclub staat inmiddels vijftien punten achter op de huidige koploper HSV. Schalke deed jarenlang mee voor Europees voetbal in de Bundesliga, maar financieel kreeg de club het niet op de rit. Mede daardoor zijn de Duitsers afgezakt naar de tweede Bundesliga.

'Alle signalen zijn er'

Voor Van Wonderen is het in ieder geval glashelder dat zijn leven als Schalke-trainer niet langer dan dit seizoen beschoren is. "Het is voor mij duidelijk dat ik hier na dit seizoen niet meer ben. Alle signalen zijn er. Als we op dezelfde lijn zaten, zouden we beter communiceren. Maar dat is niet het geval. Dan kun je beter andere wegen inslaan", aldus Van Wonderen tegen Duitse media over het bestuur van Schalke 04.

De 56-jarige Van Wonderen werd begin oktober vorig jaar aangesteld als vervanger van de ontslagen Belg Karel Geraerts. De voormalige coach van Go Ahead Eagles en sc Heerenveen heeft bij Schalke nog een contract tot de zomer van 2026. Van Wonderen is nog niet aan een andere club gelinkt.

'Mis het bestuur aan mijn zijde'

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Van Wonderen zich nogmaals negatief uit over Schalke en betrekt hij ook het bestuur erbij. "Voor een geslaagde samenwerking moet je allemaal dezelfde weg bewandelen. Ik mis wel eens het bestuur aan mijn zijde. Iedereen moet op één lijn zitten om deze club weer op de been te helpen Ik ga in elk geval genieten van de komende vier weken, naar het einde van de competitie. "

Reactie bestuur

De woorden van Van Wonderen bereikten ook het bestuur en de club deelde zondag een officieel statement over de situatie. Daarin wordt de Nederlandse coach op het matje geroepen: "We verwachten dat alle kritiekpunten intern worden besproken. Dit moet luid en duidelijk zijn. We moeten dingen kritisch met elkaar bespreken, maar zulke opmerkingen horen niet in het openbaar gemaakt te worden."