Newcastle United gaat aan de andere kant van de wereld keihard onderuit: 8-0 verlies in Australië

Alsof de agenda's van Premier League-voetballers niet al druk genoeg zijn, zijn Tottenham Hotspur en Newcastle United na het seizoen nog even naar Australië afgereisd voor een tweetal vriendschappelijke wedstrijden. Na een onderlinge wedstrijd speelden The Magpies ook een wedstrijd tegen het Australische all star team, maar dat ging niet helemaal zoals gehoopt.

Tottenham Hotspur en Newcastle United speelden met hun sterkste opstellingen tegen elkaar en dat resulteerde in een 1-1 gelijkspel na negentig minuten, waarna de zwart-witten de strafschoppen beter namen. Die spanning was nergens te bekennen toen Newcastle het twee dagen later opnam tegen de all stars.

Het team van de A-League all stars bestaat uit de beste spelers van de Australische competitie. Spelers van Central Coast Mariners en Melbourne Victory zitten niet bij de selectie om omdat ze zaterdag de finale van de play-off spelen.

Groot publiek

De all stars namen het op tegen spelers uit Newcastle United U21 en straften dat al binnen vier minuten af met de 1-0. Nog voor rust liepen ze al uit naar 3-0, maar daar bleef het niet bij. Met name in het laatste kwartier werd er nog lustig op los gescoord, waarna de jonge Engelsen met een 8-0 nederlaag van het veld dropen. Dat bleef ook niet onopgemerkt, want er zaten meer dan 42.000 supporters op de tribune.