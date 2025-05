Nieuw drama rondom sterspeler van Tottenham: topvoetballer betrokken bij afpersing

Het zijn niet de beste tijden voor Heung-Min Son. Waar eerst hij en zijn familie bij meerdere schandalen waren betrokken, is er alweer een nieuwe heftige gebeurtenis rondom de sterspeler van Tottenham Hotspur. Zo zouden een man en een vrouw in Zuid-Korea geprobeerd hebben om de voetballer af te persen.

De sterspeler van Tottenham zou benaderd zijn door een vrouw die beweerde dat ze zwanger was van zijn kind. Een politiebureau in Seoel heeft bevestigd dat een vrouw van in de twintig is gearresteerd op verdenking van afpersing.

Afgeperste Ajax-speler zag vrienden doelwit worden van brandstichting en poging tot moord Naasten van een nog onbekende Ajax-speler zijn doelwit geweest van criminele activiteiten. Een explosie, branstichtingen en een bijna fatale schietpartij worden gelinkt aan afpersing van een voetballer van Ajax in 2023.

Ook een man is aangehouden wegens verdenking van poging tot afpersing. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zouden de twee Son hebben benaderd met een eis om geld in ruil voor hun stilzwijgen. Het tweetal zou geprobeerd hebben om enkele honderden miljoenen Koreaanse won los te krijgen van de Tottenham-ster.

De 32-jarige Son, die momenteel geen vrouw of kinderen heeft, zou vorige week contact hebben opgenomen met de politie om een klacht in te dienen. Volgens Son’s juridische team beweerde de vrouw dat zij in juni zwanger van hem zou zijn geraakt.

Kindermishandeling

Eind 2024 lag de familie van de Koreaanse topvoetballer onder vuur. De vader en de broer van Son werden bestraft voor kindermishandeling. Vader Woong-jung Son en broer Heung-yun Son hadden zich schuldig gemaakt aan het slaan en uitschelden van jonge spelers van de voetbalacademie van vader Son, zo meldde L'Equipe destijds.

'Vader en broer van Tottenham-captain Heung-min Son veroordeeld voor kindermishandeling' De familie van Tottenham Hotspur-speler Heung-min Son ligt onder vuur in Zuid-Korea. De vader en de broer van de voetballer zijn bestraft voor kindermishandeling. Jonge spelers van de voetbalacademie waren de dupe.

De familieleden van de Spurs-speler kregen een boete van drie miljoen won. Dat is omgerekend zo'n 2000 euro. Daarnaast krijgen zij 40 uur lang een training om gewelddadig gedrag tegen kinderen tegen te gaan.

Racisme

Begin van dit seizoen was Son ook betrokken bij een rel rondom Racisme. Zijn teamgenoot Rodrigo Bentancur maakte een opmerking die zware gevolgen had.

Schorsing definitief: racistische opmerking van Spurs-speler over teamgenoot heeft grote gevolgen Een racistische opmerking van Tottenham Hotspur-speler Rodrigo Bentancur over zijn Zuid-Koreaanse teamgenoot Heung-min Son heeft zware gevolgen. De Engelse voetbalbond FA heeft inmiddels laten weten dat de Uruguayaan zeven wedstrijden geschorst is en een hele flinke boete moet betalen.

Het incident vond plaats in juni, toen Bentancur in een Uruguayaanse talkshow werd gevraagd naar een shirt van een Tottenham-speler. De middenvelder zei: "Die van 'Sonny'? Hij kan ook van zijn neef zijn, want ze lijken allemaal op elkaar."

Vanwege deze uitspraak werd hij aangeklaagd door de Engelse voetbalbond. Uiteindelijk kreeg de Uruguayaan een schorsing van zeven wedstrijden. Bentancur bood meerdere malen zijn excuses aan, en Son accepteerde die met alle liefde.

Tottenham Hotspur-speler biedt emotioneel excuses aan na racistische opmerking: 'Hij moest bijna huilen' Rodrigo Bentancur heeft zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoot Heung-Min Son. De middenvelder van Tottenham Hotspur had een beledigende opmerking gemaakt richting de Zuid-Koreaan. Hij werd zelfs aangeklaagd door de Engelse voetbalbond FA.

