Nieuw 'schandaal' rondom El Clasico: Real Madrid publiceert opvallende video voor duel met FC Barcelona

Real Madrid is ontevreden over de aanstelling van scheidsrechter Alejandro Hernandez Hernandez (42) voor de Clásico tegen Barcelona, aanstaande zondag om 16.15 uur uur in de 35e speelronde van La Liga.

Net als voor de finale van de Copa del Rey heeft Real Madrid een video gepubliceerd op hun officiële kanalen met een compilatie van controversiële beslissingen van Hernandez Hernandez in eerdere wedstrijden.

Nieuw schandaal?

Voor de bekerfinale ontstond er al een enorme rel, waarbij Real Madrid zelfs dreigde de wedstrijd te boycotten. Op donderdag 8 mei verscheen er een vier minuten durende video op Real Madrid TV, waarin Hernandez Hernandez centraal stond. De beelden toonden fragmenten uit wedstrijden met Barcelona, maar ook uit andere duels, waarin "De Koninklijke" naar eigen zeggen benadeeld werd door de scheidsrechter.

Afgekeurde goal

Het wordt de vijfde Clásico die Hernandez Hernandez fluit. De ploeg van Carlo Ancelotti beweert in de voorgaande vier wedstrijden benadeeld te zijn. De laatste keer dat Hernandez Hernandez een Clásico floot was in het seizoen 2019-2020. Een van de meest controversiële momenten was de afgekeurde goal van Gareth Bale, waardoor Real Madrid de overwinning misliep.

Slechtste statistieken

De Spaanse sportkrant Marca meldt dat Hernandez Hernandez de scheidsrechter is met de slechtste statistieken voor Real Madrid, van alle scheidsrechters die meer dan tien wedstrijden van de club hebben gefloten. Dezelfde bron meldt dat het traditionele diner voorafgaand aan de wedstrijd geen doorgang zal vinden. De reden hiervoor is niet bekendgemaakt.

VAR

Naast Hernández Hernández heeft Real Madrid TV het gemunt op VAR Juan Martínez Munuera. "Een andere scheidsrechter die Real Madrid met zijn beslissingen op de meest ernstige manier mogelijk heeft benadeeld, is de VAR", wordt er verteld. De wedstrijd van zondag is allesbepalend voor de titelstrijd in Spanje. Koploper FC Barcelona verdedigt een kleine voorsprong op Real Madrid.

