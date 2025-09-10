Het was het afgelopen jaar nooit stil rondom de Premier League-scheidsrechter David Coote. Na al vele malen het nieuws te hebben gehaald met opmerkelijke gebeurtenissen, moet de Engelsman nu voor de rechter verschijnen wegens een heftige aanklacht.

Coote moet donderdag verschijnen in de rechtbank in Nottingham. Het is namelijk naar buiten gekomen dat er een heftige aanklacht ligt bij de 43-jarige scheidsrechter. In 2020 zou Coote een ongepaste video hebben gemaakt van een kind. Het gaat om een 'categorie A' overtreding, de zwaartse categorie waar een overtreding in kan vallen.

Schandaal op schandaal

De commotie rond Coote begon eind vorig jaar. Toen dook er een video uit 2020 op, waarin de Brit opmerkelijke dingen zei over Liverpool en hun toenmalige trainer. In de video is te horen dat Coote de Engelse club 'shit' noemt en dat hij Jürgen Klopp uitmaakt voor 'Duitse klootzak'. Na een onderzoek van de PGMOL, de Engelse scheidsrechtersbond, kreeg de 43-jarige arbiter een korte schorsing.

Coote kwam opnieuw in opspraak tijdens het afgelopen EK voetbal. De Brit was bij het toernooi aanwezig als VAR. Opnieuw dook er een video van hem op. Ditmaal was te zien dat bij met een opgerold dollar biljet witte poeder aan het snuiven was door zijn neus. Het bleek later te gaan om cocaïne. Hierdoor kwam er een nieuw onderzoek en werd Coote op non-actief gezet.

Tijdens zijn definitieve schorsing kwam er nog een nieuw gerucht over Coote boven tafel. Hij zou namelijk betrokken zijn bij matchfixing. Na onderzoek is de omstreden scheidrechter hier niet schuldig aan bevonden.

Nieuw leven

Later kwam Coote met een opmerkelijke verklaring voor zijn drugsgebruik. De Brit kwam namelijk uit de kast. Hij vermeldde dat hij door zijn geaardheid veel werd gediscrimineerd in de voetbalwereld en dat hij tijdens het EK in een 'zwart gat' zat. Ook ging Coote gebukt onder het drukke bestaan als Premier League-scheidsrechter.

Na zijn carriére als arbiter doken er beelden op van Coote met een nieuwe baan. Hij stond bij iemand aan de deur als pakketbezorger. Destijds vertelde Coote dat hij graag verder met zijn leven wilde. Ook hintte hij op een terugkeer als scheidsrechter in de Engelse top. Dit lijkt nu in gevaar te komen door de heftige aanklacht die bij hem ligt.