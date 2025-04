Omstreden Franse oud-international vindt ondanks veroordeling toch weer nieuwe club

Voormalig Frans international Wissam Ben Yedder heeft een nieuwe club gevonden. De voetballer, die recentelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar kreeg wegens aanranding, moet nu zijn doelpunten gaan maken in Iran.

Ben Yedder werd eerder aangeklaagd wegens rijden onder invloed, het negeren van bevelen van de autoriteiten en van aanranding tijdens een septembernacht afgelopen jaar. De ex-spits van onder andere AS Monaco en Sevilla werd schuldig bevonden aan alle feiten.

Franse oud-international veroordeeld tot twee jaar cel en schadevergoeding wegens aanranding Voetballer Wissam Ben Yedder is veroordeeld voor seksueel geweld onder invloed. Dat werd dinsdag beslist in de rechtbank in Nice. De oud-international van Frankrijk was zelf niet aanwezig om het vonnis aan te horen.

Voor deze feiten kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd en hij moest een geldboete van 5.000 euro betalen. Daarnaast raakte hij zijn rijbewijs voor zes maanden kwijt en werd hij verplicht een schadevergoeding van 5.000 euro te betalen aan het 23-jarige slachtoffer. Ook moest hij 1.500 euro aan juridische kosten vergoeden.

Meerdere aanklachten

Dit was trouwens niet de enige keer dat Ben Yedder werd aangeklaagd. Zo is hij ook verdachte in een zaak waarvan hij wordt beschuldigd van psychisch geweld tegen zijn vrouw. Het stel zit momenteel in een echtscheidingsprocedure. Daarnaast loopt er een politieonderzoek naar een verkrachting in de zomer van 2023, waarbij de spits eveneens als verdachte wordt gezien. In beide gevallen ontkent hij echter schuld.

Franse oud-international betuigt spijt voor aanranding: 'Hij neemt verantwoordelijkheid' Voetballer Wissam Ben Yedder heeft voor de rechter in Nice spijt betuigd voor de aanranding van een vrouw tijdens een avond uit op 6 september. "Hij heeft spijt dat hij de oorzaak is van een dergelijke situatie."

Sepahan

Ondanks zijn bekentenis en veroordeling, zat de voormalig Monaco en Sevilla-speler tien maanden zonder club nadat zijn contract bij Monaco in juli vorig jaar afliep. Nu heeft hij getekend bij het Iraanse Sepahan. Details van het contract zijn niet bekendgemaakt, maar de club heeft foto's van zijn presentatie gedeeld.

Ben Yedder is met 118 goals de op één na topscorer aller tijden van Monaco en maakte ook indruk bij Toulouse en Sevilla. Daarnaast speelde hij 18 wedstrijden in het shirt van de Franse nationale ploeg.

Sepahan staat momenteel tweede in de Iraanse competitie, twee punten achter Tractor. Ben Yedder gaat daar samenspelen met Steven Nzonzi, met wie hij eerder bij Sevilla samenspeelde.