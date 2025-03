Open sollicitatie voor Oranje-selectie van Ronald Koeman: 'Vorige week contact met hem gehad'

Micky van de Ven wacht vrijdag een spannende dag door de bekendmaking van de Oranje-selectie. De Tottenham Hotspur-verdediger was langdurig geblesseerd, maar hij is weer fit en hoopt door Ronald Koeman te worden opgeroepen.

Van de Ven was de voorbije periode vaak en lang geblesseerd en ontbrak daardoor in de voorlopige selectie van bondscoach Ronald Koeman voor de komende twee kwartfinales tegen Spanje in de Nations League. Tegen AZ stond de oud-speler van FC Volendam in de basis en deed hij een uur mee. Mede daarom hoopt hij stiekem alsnog een uitverkiezing te krijgen voor Oranje, ondanks het feit dat hij niet bij de voorselectie zit.

Contact met Koeman

Na de wedstrijd tegen AZ werd Van de Ven gevraagd naar een mogelijke uitverkiezing voor Oranje. De verdediger vertelde dat hij wel een gesprek met bondscoach Koeman had gehad. "Als ik word opgeroepen, ben ik fit genoeg. Het zou leuk zijn", aldus Van de Ven in het stadion van Tottenham Hotspur. "Ik heb vorige week contact gehad met de bondscoach. Hij vroeg toen of ik bij de selectie zat voor het duel met AZ. Misschien dat ik hem nog spreek."

Het Nederlands elftal treft Spanje donderdag 20 maart in Stadion Feijenoord voor de heenwedstrijd van de kwartfinale van de UEFA Nations League. Drie dagen later, zondag 23 maart, vindt in Estadio Mestalla de return tegen de Europees kampioen plaats. Zowel de ontmoeting in Rotterdam als die in Valencia is uitverkocht.

