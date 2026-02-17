Een opmerkelijk moment bij de hervatting van Sparta - NEC dinsdagavond. Waar NEC-aanvoerder Tjaronn Chery zondag nog het veld opstapte voor het besneeuwde duel in de Eredivisie op Het Kasteel, moest de Surinamer eenmaal weer aangekomen in Rotterdam meteen rechtsomkeert maken.

Zondag werd Sparta - NEC al na zes minuten gestaakt door de hevige sneeuwval boven Rotterdam. Het duel wordt dinsdagavond uitgespeeld, maar zonder Chery. De aanvoerder van de Nijmegenaren zat in de bus naar Het Kasteel en besloot bij zijn trainer Dick Schreuder te gaan zitten met een opmerking. Zijn partner stond op het punt van bevallen van hun kind en dus wilde hij zo snel mogelijk weer terug naar huis. Schreuder gaf hem zijn zin.

'Toen wist ik al genoeg'

"Hij kwam even voorin zitten bij me in de bus, vlak voordat we hier aankwamen", zei Schreuder bij ESPN voor de hervatting van het duel. "Toen ik hem zag zitten, wist ik al genoeg. Dit zijn de mooie dingen in het leven. We wisten dat het zou kunnen gebeuren één dezer dagen en we hopen dat alles goed gaat." Chery had heel slim er al voor gezorgd dat er een auto bij Het Kasteel klaarstond om hem weer richting Nijmegen te brengen. "Op dit soort dingen kun je vooruit kijken. Als het goed is, is hij er vrijdag weer bij tijdens de training."

Kost NEC geen wissel

Schreuder koos voor reserve-aanvoerder Dirk Proper als zijn vervanger voor de restant van het uitduel bij Sparta. 'De wijziging kost NEC-trainer Schreuder geen wissel. De reden van de afwezigheid van Chery wordt gezien als medisch. Zowel N.E.C., Sparta, als de KNVB hebben daar voor moeten tekenen. Verder zijn er geen wijzigingen bij beide elftallen', meldt ESPN.

Ajax - NEC

NEC heeft voor de tweede keer op rij punten in de Eredivisie verloren. De club uit Nijmegen bleef steken op een gelijkspel in de zondag gestaakte wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1), na een nederlaag afgelopen woensdag tegen FC Utrecht (1-3). NEC staat derde in de competitie, op basis van een beter doelsaldo dan Ajax dat zaterdag de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA is. NEC heeft nu 3 punten minder dan het als tweede geklasseerde Feyenoord. Sparta blijft vijfde, met 5 punten minder dan NEC. Bruno Martins Indi schoot Sparta in de 64e minuut op voorsprong. Invaller Koki Ogawa maakte in de 73e minuut gelijk.

