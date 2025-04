Oppermachtig FC Volendam maakt status van 'Heen en Weer' waar met pijlsnelle terugkeer naar Eredivisie

De Eredivisie weet wie de eerste nieuwkomer is volgend seizoen. FC Volendam keert al na één jaar terug op het hoogste niveau. Door een zege op Jong AZ kan het niet meer mis voor de Volendammers. Ze kunnen zondag het seizoen nog meer glans geven door het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie veilig te stellen, maar een feestje kan al gevierd worden op De Dijk.

De wedstrijd was allesbehalve mooi te noemen, maar dat zal weinig fans van Volendam schelen. De kansen waren voor de koploper, maar daar werd niet altijd goed mee omgegaan. Een teruggekopte bal van Henk Veerman kwam voor de voeten van Alex Plat en die zag zijn schot geblokt worden.

Toch kwam Jong AZ ook met plaagstootjes en was het lang niet zeker dat Volendam de eerste goal zou scoren. Vooral Jayden Addai maakte het de defensie van de nummer 1 moeilijk. Vlak voor rust moest Kayne van Oevelen ook nog even goed ingrijpen na een schot van Kasper Boogaard. Voor de neus van de Volendam-fans ging het bijna mis, maar hij pareerde keurig. Onverrichter zaken gingen beide teams de kleedkamer weer in.

Moeizaam duel

Na rust werd het nog moeilijker voor Volendam. Het werd af en toe zelfs tot de eigen helft teruggedrongen door Jong AZ. Maar in een periode dat de thuisploeg beter was, kwam dan eindelijk de goal waar heel het uitvak zo naar verlangde.

Cruciale goal

Na een hoge bal in de zestien kwam de bal voor de voeten van Alex Plat. Hij kreeg zo’n zelfde kans in de eerste helft al, maar zag zijn schot geblokt worden. Nu was het wel raak. Met een vreemde stuit schoot hij de bal over Sem Westerveld heen. “Eeeeee-re-divisie”, klonk het vanuit het uitvak. Promotie lonkte voor Volendam!

Nog geen kampioen

Het defensieve blok werd neergezet voor de zestien van Volendam, nog een half uur tegenhouden was het idee. En dat bleek een uitstekend idee, want de 0-1 werd vastgehouden en daarmee werd promotie afgedwongen. Na een jaar afwezigheid is FC Volendam weer terug in de Eredivisie. Het volgende doel, het kampioenschap, kan zondag behaald worden. Dan wordt er tegen directe concurrent Excelsior gevoetbald in Volendam. Dat kan een mooi feestje worden op De Dijk…

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.