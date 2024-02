Opstellingen AZ - Ajax: John van 't Schip verrast met keuze voor vijf verdedigers

AZ en Ajax spelen zondag de wedstrijd van het weekend tegen elkaar in de Eredivisie. De nummer vier ontvangt de nummer vijf en het gat tussen beide teams is drie punten. Beide ploegen zitten in een moeilijke fase, maar wisten hun laatste wedstrijd te winnen. AZ won vorige week bij Fortuna Sittard en Ajax won in Europa van Bodø/Glimt. Bekijk hier de opstellingen van beide ploegen.

Ajax won donderdag met veel kunst- en vliegwerk na verlenging bij Bodø, maar het spel zal coach John van 't Schip veel zorgen hebben gebaard. Zijn ploeg speelde verdedigender dan normaal, maar gaf toch veel kansen weg. Hij heeft nu dus extra maatregelen genomen.

Ajax begint met vijf verdedigers aan de wedstrijd in Alkmaar. Op het middenveld is er weer een plaats vrij voor Kenneth Taylor, die in Noorwegen nog gepasseerd werd en als invaller de matchwinner werd. Brian Brobbey viel uit tegen Bodø, maar is op tijd fit en vormt samen met Kristian Hlynsson de aanval. Jordan Henderson en Steven Berghuis missen de wedstrijd vanwege lichte blessures.

AZ ongewijzigd

AZ was al vijf wedstrijden op rij zonder zege, maar wist vorige week bij Fortuna toch ineens te winnen. Interim-coach Maarten Martens is blijkbaar fan van het begrip never change a winning team, want hij kiest zondag in Alkmaar voor precies dezelfde elf namen.

Opstellingen AZ - Ajax

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Bazoer, Moller Wolfe; Clasie, Belic, D. de Wit; Mijnans, Pavlidis, Van Bommel

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Van den Boomen, Taylor; Brobbey, Hlynsson