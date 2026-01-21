Jerry St. Juste heeft een overeenstemming bereikt over het ontbinden van zijn contract met Sporting CP. De Nederlandse verdediger is daardoor transfervrij en is hard op weg naar een oude bekende, Feyenoord. De directeur van de Rotterdammers, Dennis te Kloese, gaf zelfs al antwoord in een interview.

Feyenoord is actief op de transfermarkt, benadrukt Te Kloese. De Rotterdammers willen de selectie defensief versterken en in die zoektocht valt de naam van St. Juste, een Nederlander die al eerder voor Feyenoord speelde. "Hij is zeker een goede optie. We zijn actief", zo wil Te Kloese er weinig over zeggen.

Vooralsnog is Feyenoord bezig met vertrekkende spelers. De afgelopen dagen is Justin Bijlow vertrokken naar Genoa en ook is Quinten Timber na een publiekelijke break met Robin van Persie weggegaan, namelijk naar Olympique Marseille. Nu is het dan misschien weer tijd voor Feyenoord om iemand te strikken.

Hereniging in Rotterdam-Zuid

Tussen 2017 en 2019 stond St. Juste (29) al onder contract in Rotterdam. Feyenoord kocht de verdediger destijds van sc Heerenveen voor 4,8 miljoen euro. In twee seizoenen kwam St. Juste tot vijftig wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij zes keer scoorde en drie assists afleverde.

Hierna verkocht Feyenoord de rappe verdediger aan FSV Mainz 05 voor acht miljoen euro. Uiteindelijk maakte St. Juste de overstap naar Sporting CP voor tien miljoen, dit seizoen heeft de Nederlander echter nog geen minuut gespeeld. Zijn contract liep nog tot het eind van het seizoen, maar is nu dus ontbonden. De mandekker werd de afgelopen twee seizoen wel kampioen in Portugal.

