Justin Bijlow heeft Feyenoord na jaren van trouwe dienst verlaten. In 2024 was hij al dichtbij een transfer, maar na de medische keuring ketste die af. Nu hij naar Genoa vertrekt, komt er voorlopig een einde aan zijn tijd bij Feyenoord. Oud-teammanager Bas van Noortwijk blikt terug op Bijlows tijd bij Feyenoord. "Zonder blessures was hij hier voor altijd gebleven."

Twintig jaar lang was Justin Bijlow verbonden aan Feyenoord. De geboren Rotterdammer werd twee keer kampioen, pakte drie keer de beker en kon drie Johan Cruijff-schalen op zijn palmares bijschrijven. Na die twintig jaar is het tijd voor deze supporter om de club voorlopig uit te zwaaien, want het is volgens de keeper zelf een 'tot ziens'.

Bijzondere band met Bijlow

In de jaren bij de havenclub bouwde Bijlow een bijzondere band op met oud-teammanager Bas van Noortwijk. "Keepers onder elkaar, hè", licht Van Noortwijk de basis van de connectie tussen de twee toe in gesprek met Sportnieuws.nl. "Daar bouw je al gauw een band mee op. Je spreekt er sneller mee, over wedstrijden of andere situaties en met Justin klikte het gewoon snel. Hij heeft een prettig karakter."

Van Noortwijk zag Bijlow als jonkie bij Feyenoord 1 binnenkomen en zag direct dat hij veel in zijn mars had. "Het is voor jonge jongens altijd wennen, maar hij had één geluk: hij zat al zijn hele leven bij de club. Vanaf dag één klikte het gewoon. Je hoeft bij hem nooit op je woorden te passen. Je kan kritisch zijn en dat accepteert hij. Zelf zegt hij het ook meteen als hij het ergens niet mee eens is", omschrijft hij zijn karakter.

Rode draad door het leven van Bijlow

Jarenlang was Bijlow de nummer 1 van Feyenoord, maar verschillende blessures gooiden roet in het eten. "Het is in principe een keeper met buitengewone kwaliteiten. Hij is goed in het strafschopgebied, is sterk en snel, hij heeft inzicht en is geweldig in de één tegen één. Hij zat niet voor niets bij het Nederlands elftal, alleen de blessures zijn een rode draad door zijn leven."

Toch stopte Bijlow nooit met dromen en vocht hij zich keer op keer terug. "Het is nooit in hem opgekomen om te stoppen", vertelt Van Noortwijk. "Maar soms kun je ook weleens te hard trainen. Wat ik op de club zag was dat hij er dag en nacht mee bezig was. Dat kan ook de druk verhogen, soms moet je ook gas terug nemen. Maar hij had gewoon altijd de gedachte om eerste keeper van Feyenoord 1 te worden en te blijven. Dat zat er altijd al in. Alles in zijn leven stond in het teken van Feyenoord 1."

'Dan stond hij klaar voor de club en supporters'

Hoewel hij de laatste jaren minder op het veld te zien was, bleef zijn invloed enorm. Bijlow heeft ontzettend veel betekent voor Feyenoord, dat zal niemand in de club ontkennen. "Hij is altijd heel betrokken gebleven bij de club, ook als het minder ging of als hij langs de zijlijn stond. Zijn band met de achterban speelde een belangrijke rol. Die is intens en goed. Als het minder ging met de club en we werden als team niet al te vriendelijk ontvangen, was hij altijd degene die het gesprek aanging. Hij kende ze en draaide er niet omheen. Als er wat was, dan stond hij klaar voor de club en de supporters."

Het deed Van Noortwijk pijn om te zien dat hij de laatste jaren niet meer zo vaak onder de lat stond bij Feyenoord. "Je gunt hem het beste en je weet ook nog eens wat hij kan. Ik kan me de wedstrijd tegen Bayern München nog herinneren, daarin kon je zien wat hij allemaal waard is. Zonder blessures was hij voor altijd bij Feyenoord gebleven en had hij waarschijnlijk heel lang bij Oranje gekeept."

Weer een havenstad

Toch is het nu voorlopig tijd om afscheid te nemen. Hij vertrekt naar Genoa en daarmee naar de Italiaanse Serie A. "Ik denk dat het bij Feyenoord een uitzichtloze situatie was, hij belandde op de bank na het heen-en-weer gaan van dit seizoen en raakte weer geblesseerd. Als dan de keeper aanvoerder wordt, dan weet je hoe het ervoor staat. Dat is een enkele rit naar de uitgang." Van Noortwijk twijfelt er niet aan dat Bijlow het goed zal doen in Italië. "Het is ook een havenstad, dat kan geen toeval zijn", besluit hij met een knipoog.

