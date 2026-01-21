De sfeer is gespannen in De Kuip. Het gaat niet goed met Feyenoord, dat in dramatische vorm verkeert. Dat zorgde al voor een explosieve woordenwisseling tussen trainer Robin van Persie en Quinten Timber, die op het punt staat de club te verlaten. Van Persie maakt duidelijk dat het is uitgepraat.

Zondag na Feyenoord - Sparta (3-4) barstte de bom. Van Persie had voor de wedstrijd in een interview kenbaar gemaakt dat Timber niet speelde, omdat hij vond dat de motivatie ontbrak. Dat raakte de 24-jarige middenvelder, die in een pikant interview zijn beklag deed. Ook deed een verhaal de rondte dat Van Persie en Timber hoofd tegen hoofd stonden in de kleedkamer. Dat ontkennen ze beiden.

Volgens Van Persie was het 'een woordenwisseling'. "Niet meer en niet minder", zegt de trainer van Feyenoord in aanloop naar de wedstrijd in de Europa League tegen Sturm Graz. "We hebben het uitgesproken als echte kerels en we gunnen elkaar het beste." Timber vertrekt naar Olympique Marseille.

'Sterk karakter'

Van Persie roemt Timber, van wie hij begin dit seizoen de aanvoerdersband afpakte. Hij stelt dat zowel hij als Timber 'een sterk karakter heeft'. "We zijn allebei winnaars. Hij geeft een mening. Daar hou ik van. Maar misschien was de timing nu niet goed om met elkaar samen te werken", vertelt Van Persie.

Van Persie zegt dat hij 'met hart voor de club' handelt. De huidige situatie bij Feyenoord laat hem naar eigen zeggen 'niet koud'. Feyenoord heeft in de competitie vijf keer verloren en is al uitgeschakeld in de beker.

Spits Ayase Ueda terug

Donderdag speelt Feyenoord in de Europa League tegen Sturm Graz. Spits Ayase Ueda is terug tegen de Oostenrijkers, nadat hij ontbrak tegen Sparta. Van Persie gaf toen aan dat Ueda zich op de training 'niet helemaal vrij' voelde. Dat gevoel is verbeterd.

Bij Feyenoord is verder Anis Hadj Moussa weer voldoende fit om te spelen. De Algerijnse international leek met een hamstringblessure te kampen, maar na onderzoek bleek dat het slechts om kramp ging. Verdediger Bart Nieuwkoop ontbreekt nog tegen Sturm Graz en middenvelder Jakub Moder is een twijfelgeval. Naast Timber is doelman Justin Bijlow inmiddels vertrokken bij Feyenoord.

