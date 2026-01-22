Feyenoord heeft zaken gedaan op de transfermarkt. Jeremiah St. Juste keert terug in Rotterdam. De Nederlandse verdediger was transfervrij nadat zijn contract bij het Portugese Sporting CP werd ontbonden.

De komst van St. Juste was al geen verrassing meer, want algemeen directeur Dennis te Kloese liet zich er al over uit. Feyenoord is actief op de transfermarkt, benadrukt Te Kloese. De Rotterdammers willen de selectie defensief versterken en in die zoektocht viel de naam van St. Juste, een Nederlander die al eerder voor Feyenoord speelde. "Hij is zeker een goede optie. We zijn actief", zo wilde hij er in Voetbal International eerder deze week al over kwijt.

Nu is de komst van St. Juste dus wereldkundig gemaakt. 'Terug in Rotterdam-Zuid', plaatsten de Rotterdammers donderdagmiddag op sociale media. De verdediger tekent een contract tot medio 2027, met optie op nog een jaar. "Het is geweldig om terug te zijn, het voelt goed en maakt me trots", aldus de speler die na zesenhalf jaar weer in de Kuip te bewonderen is.

Vertrekkers bij Feyenoord

Eerder deze week was Feyenoord bezig met vertrekkende spelers. De afgelopen dagen is Justin Bijlow vertrokken naar Genoa en ook is Quinten Timber na een publiekelijke break met Robin van Persie weggegaan, namelijk naar Olympique Marseille

Hereniging in Rotterdam-Zuid

Tussen 2017 en 2019 stond St. Juste (29) al onder contract in Rotterdam. Feyenoord kocht de verdediger destijds van sc Heerenveen voor 4,8 miljoen euro. In twee seizoenen kwam St. Juste tot vijftig wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij zes keer scoorde en drie assists afleverde.

Hierna verkocht Feyenoord de rappe verdediger aan FSV Mainz 05 voor acht miljoen euro. Uiteindelijk maakte St. Juste de overstap naar Sporting CP voor tien miljoen, dit seizoen heeft de Nederlander echter nog geen minuut gespeeld. Zijn contract liep nog tot het eind van het seizoen, maar is nu dus ontbonden. De mandekker werd de afgelopen twee seizoen wel kampioen in Portugal.

