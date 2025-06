Steeds meer voetbalclubs komen in handen van beroemdheden. Wrexham is daar in Engeland het bekendste voorbeeld van, maar daar lijkt binnenkort een club bij te komen: Gareth Bale staat op het punt om Plymouth Argyle over te nemen.

De ex-ster van Real Madrid en Tottenham Hotspur leidt een Amerikaans investeringsfonds en is in vergevorderde gesprekken om de club, die vorig seizoen degradeerde uit het Championship, te kopen.

Voormalig topvoetballer Bale voert achter de schermen gesprekken over een overname van de derdeklasser. De gesprekken tussen Plymouth, Bales investeringsfonds en de familie Storch verlopen naar verluidt voorspoedig. Clubvoorzitter Simon Hallett is al een jaar op zoek naar nieuwe investeerders en lijkt ze nu gevonden te hebben.

Genoeg voorbeelden

Amerikaanse investeerders zoeken de laatste jaren steeds vaker samenwerking met bekende namen om in Engelse clubs te stappen. Zo kocht NFL-legende Tom Brady onlangs een belang in Birmingham City, golfers Jordan Spieth en Justin Thomas investeerden in Leeds United en werd er gespeculeerd over Luka Modric en Swansea City.

Ook onder voetballers is het een trend om clubs te kopen. Kylian Mbappé investeerde onlangs in Caen, N'Golo Kanté kocht Royal Excelsior Virton, Juan Mata stapte in bij San Diego en (de Braziliaanse) Ronaldo is al langer eigenaar van Real Valladolid.

Plymouth Argyle

Plymouth Argyle speelde in 2019/2020 nog op het vierde niveau van Engeland, het laagste profniveau. Dat seizoen dwong het team promotie af, waarna de club na het seizoen 2022/2023 zelfs naar de Championship promoveerde. Plymouth ontweek vorig jaar nét aan degradatie, maar afgelopen seizoen werd de club 23e en zakt het dus weer terug naar de League One (derde niveau).

Plymouth heeft enkele Nederlandse spelers in gelederen gehad. Het meest recente voorbeeld is Ibrahim Cissoko, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Toulouse. Marcel Seip speelde liefst vier jaar voor de club en kwam daarin tot 148 wedstrijden.