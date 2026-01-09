Justin Kluivert liep in zijn laatste duel voor Bournemouth een knieblessure op, maar inmiddels is hij onder het mes gegaan. De aanvaller vreesde voor zijn WK, maar gelukkig kreeg hij na zijn ingreep goed nieuws.

Kluivert moest zich in de thuiswedstrijd van Bournemouth tegen Arsenal na 72 minuten laten vervangen. De aanvallende middenvelder, steevast basisspeler bij The Cherries, had last van zijn knie en de blessure bleek uiteindelijk erger dan was verwacht en gehoopt. Kluivert moest vrijwel direct onder het mes en deed dat in een privékliniek in Londen. Bij de Oranje-international speelde direct de angst op dat hij misschien geen kans meer maakte op het WK komende zomer.

'Voelde direct dat het niet goed zat'

In gesprek met De Telegraaf geeft Kluivert vanuit de privékliniek in Londen een update over zijn knieblessure. De aanvaller heeft gelukkig geen schade aan zijn kruisband opgelopen, wat ervoor zorgt dat hij nog altijd mag hopen op deelname aan het WK aankomende zomer. "Welke schade er precies was, hoeft niemand te weten. Maar ik was tijdens de ingreep in goede handen en de operatie is volgens de arts heel goed verlopen", vertelt een enigszins opgelucht Kluivert.

Kluivert vertelt ook dat hij direct met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn blessure. De Zaandammer zit het afgelopen jaar steevast bij de selectie van het Nederlands elftal en dus was de bondscoach natuurlijk benieuwd hoe het met hem ging. "Ik heb de bondscoach zeker gesproken. Nadat ik mijn blessure opliep, heb ik hem op de hoogte gesteld. Ook de trainer hoopt voor mij op een spoedig herstel, zodat ik dit seizoen bij de club hopelijk nog inzetbaar zal zijn. "

BREAKING: Bournemouth confirm that Justin Kluivert will undergo surgery after sustaining an injury to his left knee against Arsenal. pic.twitter.com/y7pXUpAwT1 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 6, 2026

'Lijkt alsof ik twee keer zo hard moet werken als een ander'

Voor Kluivert is het wel weer een tegenvaller dat hij zich weer terug moet vechten na een blessure. "Het lijkt wel of ik altijd twee keer zo hard moet werken als een ander", vertelt Kluivert, die ervan overtuigd is dat hij sterker terug zal komen als hij gerevalideerd is van de kwetsuur aan zijn knie.

