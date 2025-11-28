De Oranje Leeuwinnen kwamen met een flink veranderd basiselftal op het veld voor de vriendschappelijke interland tegen Portugal. Nederland won met 2-1 door goals van Chasity Grant en Lynn Wilms.

De treffers van Grant en Wilms vielen in een goede periode voor rust. Verder was er in Braga van veel uitgespeelde kansen geen sprake.

Andreia Faria zorgde in de 42e minuut met de aansluitingstreffer voor het eerste tegendoelpunt voor Oranje onder bondscoach Arjan Veurink. Vorige maand debuteerde de opvolger van Andries Jonker met een gelijkspel tegen Polen (0-0), gevolgd door een overwinning op Canada (1-0).

Voorhoede

Tegen Portugal miste Veurink met Vivianne Miedema, Esmee Brugts en Lineth Beerensteyn zijn voltallige voorhoede van de vorige interlands. Ook onder anderen keepster Daphne van Domselaar ontbrak. Ella Peddemors kreeg in haar tweede interland haar eerste basisplaats. Verder wijzigde Veurink zijn elftal op nog zes plekken.

Oranje gaf in de openingsfase veel ruimte weg. Na een kwartier ging de ploeg van Veurink zelf beter voetballen, vooral over de rechterflank. Romée Leuchter scoorde op aangeven van Wilms, maar vanuit buitenspelpositie. Enkele minuten later opende Grant na een lage voorzet van Leuchter alsnog de score via de onderkant van de lat.

Fout Oranje-keepster Lize Kop

Weer twee minuten later verdubbelde Wilms al de marge. Na een goede actie van Peddemors kreeg ze daarbij hulp van de Portugese verdediging en keepster Patricia Morais.

Oranje-keepster Lize Kop ging op haar beurt in de fout bij de aansluitingstreffer van Faria. De vervangster van Van Domselaar liet de kopbal onder zich doorglippen. In de tweede helft was Portugal dichter bij de gelijkmaker dan Oranje bij een derde treffer. Veurink liet Lynn Groenewegen, Danique Tolhoek en Lieske Carleer in het laatste half uur nog debuteren.

Het Nederlands elftal wacht dinsdag tegen Zuid-Korea in Waalwijk een volgende oefenwedstrijd. De duels zijn ter voorbereiding op de WK-kwalificatiecyclus, die in het voorjaar begint.

Arjan Veurink

Bondscoach Arjan Veurink is over het algemeen tevreden met het spel van zijn sterk gewijzigde formatie in het gewonnen oefenduel met Portugal (1-2). Onder anderen Romée Leuchter en Ella Peddemors, die voor het eerst in de basis stond bij de voetbalsters van Oranje, maakten een goede indruk op hem.

"Romée was vast aan de bal en had goede loopacties. Ella is een heel mobiele speler, altijd onderweg. Dat is heel goed voor het team", zei Veurink voor de camera van de NOS. Minder tevreden was de bondscoach over de omschakelmomenten. "Portugal heeft ons uitgedaagd op de momenten dat we de bal verloren. Wij zullen beter in de organisatie moeten staan. Maar daarvoor spelen we deze wedstrijd, om te kunnen leren."

