In de aanloop van de oefeninterland tussen Oranje en Portugal heeft de Nederlandse international Kerstin Casparij zich openhartig uitgesproken over een beladen onderwerp binnen het vrouwenvoetbal. "Dat raakt en emotioneert mij."

Casparij maakte dit seizoen al veel indruk op het veld. De rechtsback van Manchester City werd donderdag zelfs uitgeroepen tot 'Speelster van de Maand' in de Engelse WSL, de Premier League voor vrouwen. Ook is ze voor de club uit Manchester vanaf dit seizoen aanvoerster.

'Ik heb meer reden om me uit te spreken'

Toch laat Casparij zich niet alleen op het veld horen, maar ook daarbuiten. In aanloop naar de oefeninterland van Oranje tegen Portugal sprak ze tegenover de NOS over haar rol als rolmodel voor de lhbti-gemeenschap. "Ik ben zelf een lesbische vrouw en sinds dit kalenderjaar ben ik me veel meer gaan uitspreken. Daar heb ik dan ook meer reden toe gehad", zo vertelde de 25-jarige Casparij.

'Dat raakt en emotioneert mij'

De reden dat ze zich meer is gaan uitspreken, heeft alles te maken met een uitspraak van het hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk. Die stelde dat in de vrouwensport alleen vrouwen mogen meedoen die daadwerkelijk als vrouw zijn geboren. Transvrouwen vielen door de uitspraak buiten de boot en mochten daardoor vanaf 1 juli niet meer meespelen in het Engelse vrouwenvoetbal en andere sporten.

Casparij, die zelf ambassadeur is van de LGBT Foundation, pleitte doormiddel van foto's op haar social media-kanalen voor een inclusieve vrouwensport en veiligheid voor lhbti-personen. "Dat raakt en emotioneert mij. Ik heb gemerkt dat er toch wel een platform is en dat mijn stem toch wat luider is dan ik in eerste instantie dacht. Als ik dat kan gebruiken voor iets goeds en ik kan er mensen mee helpen, dan zal ik dat altijd doen'', zo stelt ze.

'Ook altijd van negatieve aard'

De back van Oranje kusste eerder dit jaar tijdens een wedstrijd tegen Everton ook haar polsbandje, in de kleuren van de transvlag, na het maken van een doelpunt. Na die actie ontving Casparij een hoop reacties. "Heel veel positieve. Natuurlijk zijn ze er ook altijd van negatieve aard, maar dat werd dan ook snel weer overspoeld met mensen die mij steunden. Dat was heel fijn om te zien."

Oefeninterlands

Casparij speelt met de Oranje Leeuwinnen komende interlandperiode twee oefeninterlands. De eerste is op vrijdag uit tegen Portugal. Op dinsdag 2 december neemt Oranje het in Waalwijk op tegen Zuid-Korea. De vrouwen van bondscoach Arjan Veurink beginnen in de volgende interlandperiode aan de WK-kwalificatie.

Reageer en praat mee!