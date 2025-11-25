Ella Peddemors mocht zich afgelopen maandag voor de derde keer melden in Zeist voor de selectie van de Oranje Leeuwinnen. Een weg die niet zonder slag of stoot ging voor de 23-jarige middenveldster. Dit kwam vooral door naar blessureleed, maar dankzij een bijzondere vriendschap sloeg ze zich door die moeilijke fase heen. "Ik ben heel blij dat het zo heeft uitgepakt."

Op de vraag of ze met een goed gevoel is aangekomen in Zeist, antwoordt Peddemors met een brede glimlach op haar gezicht. "Zeker", vertelt ze in een gesprek met Sportnieuws.nl. De 23-jarige middenveldster scoorde vorige week nog twee fraaie doelpunten in de Champions League tegen Manchester United. Hierdoor kreeg Peddemors wel wat opmerkingen van haar Oranje-ploeggenoten naar haar hoofd geslingerd bij binnenkomst. "Lekker twee goaltjes, hè, zeggen ze dan.”

Peddemors speelt inmiddels al bijna een jaar bij VfL Wolfsburg, nadat ze vorige winter de overstap maakte vanuit FC Twente. Haar nieuwe werkgever bevalt haar goed, de locatie echter minder. "Wolfsburg is niet de mooiste stad. Voor de stad zelf hoef je er niet te komen", zo onthult ze.

Zwaar blessureleed

De voetbalster maakte in de vorige interlandperiode haar debuut voor het Nederlands elftal. In de wedstrijd tegen Polen mocht ze een kwartiertje invallen. "Het was een droom die uitkwam." Die droom leek voor Peddemors lange tijd nagenoeg onmogelijk. In haar nog prille loopbaan als voetbalster scheurde ze namelijk al tweemaal haar kruisband af. "Spelen voor Oranje is dan niet het eerste waar je aan denkt na die blessures."

Gelukkig voor haar kwam Peddemors beide keren ijzersterk terug. "Het is nooit dat ik het niet meer heb zien zitten. Ik wilde gewoon snel weer doen wat ik het liefst doe en dat is op het veld voetballen. Dat was dus mijn drijfveer", zo vertelt ze. Als ze na al haar recente successen terugkijkt op haar blessureleed, overheerst toch het gevoel van positiviteit. "Het heeft mij ook wat opgebracht."

Bijzondere vriendschap

Toen Peddemors tweemaal bij Twente een lange tijd langs de kant stond, had de 23-jarige speelster veel aan Václav Cerny, die destijds bij de mannen speelde. De Tsjechische aanvaller had ook zijn kruisband afgescheurd. "We hebben heel veel samen kunnen doen", legt Peddemors uit. Zo gingen ze samen naar de gym en mochten ze op hetzelfde moment het veld op om weer écht te gaan voetballen. "Fysiek heeft dat mij heel veel goeds gebracht. Ik ben heel blij dat het zo heeft uitgepakt."

Toen Peddemors een aantal jaar later de overstap maakte naar Wolfsburg kwam ze een oude bekende tegen, namelijk Cerny, die toentertijd daar ook zijn wedstrijden speelde. De vriendschap tussen hem en de Oranje Leeuwin bleek niet te zijn bekoeld. "Ik had hem gesproken op een event. Heel leuk om elkaar dan weer in het echt te spreken. We hebben het dan vooral over de toekomst en laten het verleden achter ons."

Met het drukke Champions League-schema erbij probeert Peddemors haar lichaam goed te managen. Verder benadrukt ze zeker niet het vertrouwen in haar lijf te zijn verloren. Als Peddemors dan ook naar de toekomst kijkt, heeft ze grote ambities. "Ik wil er bij Oranje vast bij blijven en spelen. Dat is mijn volgende droom. Uiteindelijk zou ik nog een transfer willen maken naar een nog grotere club", zo sluit ze af. En op welke club ze dan hoopt? "Ik heb echt geen voorkeur."

Oefeninterlands

Peddemors speelt met de Oranje Leeuwinnen komende interlandperiode twee oefeninterlands. De eerste is op vrijdag 28 september uit tegen Portugal. Op dinsdag 2 december neemt Oranje het in Waalwijk op tegen Zuid-Korea. De vrouwen van bondscoach Arjan Veurink beginnen in de volgende interlandperiode aan de WK-kwalificatie.

Reageer en praat mee!