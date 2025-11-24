Bij de Oranje Leeuwinnen is de boel op de schop gegaan. Na het teleurstellende EK trad er een nieuwe bondscoach aan. Sterspeler Vivianne Miedema vertelt hoe dat bevalt.

Miedema (29) staat na een moeilijke periode weer met een glimlach op het veld bij Oranje. "De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest. Ik heb na het EK een reset gedaan. Daarna rustig weer opgebouwd. Ik ben weer fit", stelde Miedema in Zeist in aanloop naar de oefenwedstrijd van vrijdag in Braga tegen Portugal.

Bondscoach Arjan Veurink

Miedema heeft onder bondscoach Arjan Veurink, de opvolger van Andries Jonker, weer "een nieuwe energie" zien ontstaan. De spits van Manchester City liet weten dat het in het voetbal vaak zo werkt onder een nieuwe bondscoach. "Het EK was vervelend", zei Miedema, die terugkeek op een lastige periode. "Ik heb wel getwijfeld over mijn toekomst."

Miedema kijkt nu echter weer positief naar de toekomst bij Oranje. "Ik voel me nu goed. Ben in vorm. Ik mag niet klagen hoe ik op het veld sta", aldus Miedema. Volgens Miedema heeft Veurink bijgedragen aan haar goede gevoel. "Als er ook nog maar iets van twijfel was, dan heeft hij dat weggenomen."

'Dat heeft geholpen'

De spits van Oranje voelt zich niet alleen fysiek fit, maar is mentaal ook weer fris. "Als je wat ouder wordt, kijk je anders naar het spelletje. Ik heb er meer waardering voor gekregen deel uit te maken van een team. Soms moet je een paar stapjes terugzetten om daarna weer vooruit te gaan. Dat is gebeurd. Ik heb dat met mijn psycholoog besproken. Dat heeft geholpen. Daarnaast ben ik de mensen die om me heen stonden in moeilijke tijden dankbaar."

Blessures

Veurink heeft in de voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen Portugal drie speelsters geblesseerd zien afhaken. Jill Roord, Janou Levels en Lotte Keukelaar zijn wegens blessures niet meer bij de selectie. Veurink heeft Nina Nijstad, Danique Tolhoek en Kayleigh van Dooren als vervangsters opgeroepen. "November is altijd een uitdagende maand. Voor mij als coach staat de gezondheid van speelsters op één", aldus Veurink in Zeist.

Het Nederlands elftal speelt vrijdag uit tegen Portugal. Op dinsdag 2 december speelt Oranje thuis een oefenduel tegen Zuid-Korea, in Waalwijk.

Reageer en praat mee!