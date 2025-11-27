Tophockeyster Pien Sanders en Oranje-international Jill Roord zijn niet alleen in Nederland onderwerp van gesprek na hun openhartige interview en opvallende fotoshoot. Het topsportkoppel maakte deze week in detail bekend hoe ze eerder dit jaar een relatie kregen en met name in Engeland wordt daar heftig op gereageerd.

Sanders was tien jaar lang samen met collega-hockeyer Thijs van Dam, terwijl Roord een relatie had met voetbalster Jana Fernandez. Toen Sanders en Roord voor het eerst via sociale media met elkaar in contact kwamen, was het snel duidelijk dat er meer speelde. De hockeyster verbrak enkele dagen later haar relatie. Uiteindelijk deed Roord dat ook. Vervolgens spraken de twee voor het eerst fysiek af en kwam van het een het ander.

Fotoshoot bereikt Engeland

De twee doen hun verhaal in een groot interview met Linda Meiden, waar ze deze winter gasthoofdredacteuren zijn. Daar hoorde ook een intieme fotoshoot bij. Mede daardoor kreeg het interview flink wat aandacht, ook in het buitenland. Roord speelde in het verleden voor Arsenal en Manchester City en buitenlandse media gaan aan de haal met het liefdesleven van de huidige FC Twente-speler.

'Roord veroorzaakt rel'

Waar in Nederland de nadruk ligt op hoe verliefd het koppel is en de reacties voornamelijk zeer positief zijn, ligt dat bij de Britse tabloids wat anders. The Daily Mail spreekt van een 'schandaal'. Volgens het medium 'veroorzaakt Roord een rel in het vrouwenvoetbal door een intieme fotoshoot met haar olympische vriendin te gebruiken om te onthullen hoe hun relatie begon voordat ze brak met haar ex.' Vervolgens licht het blad nog wat kritische berichten op X uit over de gang van zaken.

The Sun kiest voor een soorgelijke strekking als kop: 'Voormalig Arsenal-ster en olympische vriendin poseren voor pikante fotoshoot nadat ze het uit hadden gemaakt met geliefden om samen te zijn.' Ook die krant merkt op dat er kritiek is vanwege de manier waarop de relatie is begonnen. Beiden hadden immers offline al contact toen ze allebei nog een relatie had.

Belangrijk dat je zelf gelukkig bent

Roord leek zich tijdens het interview te realiseren dat niet alle reacties lovend zouden zijn. "We hebben allebei een beslissing genomen die voor anderen een shock zou betekenen en daar waren we ons bewust van. Maar puntje bij paaltje moet je tot je tachtigste met jezelf leven en dan is het toch het belangrijkste dat je zelf gelukkig bent."

Struggles van Pien Sanders

Sanders kreeg in het dagelijks leven wat gemengde reacties toen ze bekendmaakte samen te zijn met Roord. "Mensen hadden aan de ene kant respect voor mijn struggles: was ik gay? Voor anderen was het moeilijk om te zien dat ik meteen verliefd kon zijn op een ander, en dat begrijp ik heel goed."

