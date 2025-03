Oranje Leeuwin keert na tien maanden terug in selectie voor Nations League-duels tegen Oostenrijk

Bondscoach Andries Jonker van de Oranje Leeuwinnen heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het Nations League-tweeluik tegen Oostenrijk. Voor het eerst in tien maanden beschikt hij weerd over Victoria Pelova.

Zij keert terug in de selectie van de nationale vrouwenploeg. Pelova kwam voor het laatst in actie tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, op 4 juni vorig jaar. Daarin liep ze een zware knieblessure op.

Topspits Vivianne Miedema maakt na twee jaar ellende iets bijzonders mee: 'Gebeurt niet vaak' Na twee jaar vol ellende kan Vivianne Miedema eindelijk weer pijnvrij en volledig fit voetballen. De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen wil de dramatische periode afsluiten en achter zich laten.

Het is niet de verwachting dat Pelova meteen weer in de basis zal starten bij Oranje, aangezien ze bij Arsenal pas een kwartier heeft gespeeld. Ook Daniëlle van de Donk, die geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland, en Damaris Egurrola keren terug in de selectie.

Het Nederlands elftal speelt vrijdag 4 april om 20.00 uur thuis tegen de Oostenrijkers, die wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van Heracles Almelo. Op 8 april is de tweede wedstrijd in Oostenrijk.

Nations League

Na de Nations League volgt de loting voor de WK-kwalificatie die in 2026 wordt gespeeld. Daarin worden de tickets voor het WK van 2027 in Brazilië verdeeld. Nog voor het EK in juli begint, worden ook de laatste twee duels in de Nations League-groepsfase afgewerkt. De ploeg van Jonker staat nu op een tweede plaats in de poule. Eind mei wacht het uitduel bij Duitsland en Oranje sluit de boel af met een thuiswedstrijd tegen Schotland. De winnaar van de groep gaat naar de Finals. De nummer 3 moet play-offs spelen om degradatie naar Divisie B te voorkomen. Voor de hekkensluiter valt het doek meteen.

Oranje Leeuwinnen 'met brede lach op hun gezicht', ondanks 'mislukken' Nations League-doelstelling De Oranje Leeuwinnen sloten de eerste Nations League-reeks van 2025 af met een zege op Schotland, maar bondscoach Andries Jonker was 'maar gematigd tevreden'. Dat zei hij na afloop van de wedstrijd op Hampden Park via een online persconferentie.

EK

De Nations League-duels zijn ook een goede voorbereiding op het EK. Dat gaat op 2 juli van start in Zwitserland. De Nederlandse vrouwen treffen Engeland, Frankrijk en Wales in Groep C, een loodzware loting.