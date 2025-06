Oranje onder 19 heeft zonder al te veel moeite de finale van het EK gehaald. In de halve eindstrijd werden de leeftijdsgenoten van Roemenië met 3-1 verslagen. AZ-middenvelder Kees Smit was wéér trefzeker.

De onder 19 moest eerst een groepfase overleven, waarna direct de halve finale op het programma stond. Roemenië was qua naam geen toptegenstander, gezien Oranje in de poule nog tegen Engeland en Duitsland speelde (en won). Smit scoorde in alle groepswedstrijden en herhaalde dat kunstje dus ook tegen de Roemenen.

Don-Angelo Konadu - die dit seizoen een paar keer in de spits stond bij Ajax - kreeg in de eerste helft een onterechte gele kaart, maar haalde zijn gram door het openingsdoelpunt te maken. Smit zorgde voor de 2-0, waarna Feyenoord-aanvaller Aymen Sliti er na rust 3-0 van maakte.

Fouten bij Nederland

Oranje begon daarna wat steken te laten vallen. Achterin ontstonden er grote gaten, terwijl dat bij een 3-0 voorsprong totaal onnodig is. David Barbu maakte in de 68e minuut dan ook de 3-1. In de slotfase kreeg Roemenië nog een aantal kansen, maar dat leverde geen doelpunten meer op.

Naast Smit, Sliti en Konadu stonden er nog meer bekende namen, zoals Dies Janse (Ajax), Givairo Read (Feyenoord) en Tygo Land (PSV) in de basis. Zepiqueno Redmond (Feyenoord) en Lucas Vennegoor of Hesselink (FC Twente) vielen in.

Finale

Nederland neemt het in de finale op tegen Spanje, dat na extra tijd met liefst 6-5 van Duitsland won. De finale is donderdag in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië.