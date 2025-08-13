Carlos Forbs heeft een hartverwarmend welkom gekregen bij Club Brugge. Bovendien was de oud-Ajacied meteen belangrijk voor zijn nieuwe club met een treffer tegen RB Salzburg in de Champions League-kwalificatie. "Ik hou weer van het spelletje."

De van Ajax overgekomen Carlos Forbs heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste weken bij Club Brugge. Dinsdagavond hielp hij de Belgen met zijn eerste treffer ten koste van RB Salzburg naar de laatste voorronde van de Champions League.

"Mijn hoofd is weer helemaal helder, ik voel me vrij en ik hou weer van het spelletje", zei Forbs na zijn eerste basisoptreden voor Club Brugge. Tegen Salzburg maakte Forbs de 2-2, een belangrijke treffer na de 2-1-zege van vorige week. In de blessuretijd werd het nog 3-2 voor de Belgen.

"Ik zag na mijn onderschepping dat ik al heel snel dicht bij hun doel kwam. Toen ik de bal klaarlegde voor mijn rechterbeen, besefte ik dat ik weleens voor de winnende goal zou kunnen zorgen", zei Forbs voor de camera van VRT. "Vanaf mijn aankomst was het hier geweldig. Ik kon me geen beter welkom bedenken."

En dat terwijl hij eigenlijk niet helemaal fit was. Hij had namelijk net een griep achter de rug. "Ik ben eigenlijk nog aan het herstellen van de ziekte", zei Forbs al hoestend bij de Belgische zender VRT. "Gelukkig word ik iedere week fitter en fitter. Ik moet hard blijven werken, zodat mijn lichaam zich opnieuw kan aanpassen."

De Belgische topclub nam de 21-jarige deze zomer voor 6 miljoen euro over van Ajax, waar hij in 38 wedstrijden slechts drie keer scoorde. De Portugese jeugdinternational genoot zijn opleiding bij Sporting en Manchester City en werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, waar hij in elf wedstrijden één assist gaf.

Club Brugge begon op 27 juli aan de Belgische competitie. Na drie speelronden staat de ploeg op plek zes in de Pro League. Zaterdag volgt een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem.