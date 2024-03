Oud-Egypte-international zakt in elkaar op het veld: 'Zijn hart stond ruim een uur stil'

Schokkend nieuws uit het Egyptische voetbal. Oud-international Ahmed Refaat kreeg maandag een hartstilstand toen hij met zijn club Modern Future FC speelde tegen Al-Ittihad Alexandria. Refaat zakte vlak voor tijd in elkaar.

De dertigjarige aanvaller viel na iets meer dan een uur in. Met niemand om hem heen viel Refaat ineens neer en de tegenstander had al snel in de gaten dat het mis was. De wedstrijd (0-0) werd stilgelegd en Refaat werd naar een dichtstbijzijnd ziekenhuis gebracht. Bekijk de heftige beelden hier (op eigen risico).

"Het hart van Ahmed Refaat stond ruim een uur stil, ondanks alle reanimatiepogingen van de medische staf van het Zamzam-ziekenhuis nabij het stadion, voordat zijn hartslag geleidelijk verbeterde", schreef zijn team Modern Future FC in een statement. "Zijn toestand is echter nog steeds instabiel, wat zijn overplaatsing in de weg staat."

De club houdt iedereen op de hoogte zodra er nieuws is. Ook roept Modern Future FC iedereen op om Refaat en zijn familie met rust te laten. "We vragen de Egyptische voetbalfans om te bidden dat hij zo snel mogelijk veilig en wel is."

Oud-international Refaat

Refaat speelt al zijn hele leven in de eigen competitie, met een kort uitstapje naar Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. De linksbuiten speelde zeven interlands voor Egypte, waarin hij 26 minuten samenspeelde met Mohamed Salah.