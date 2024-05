Oud-Groningen-spits Alexander Sorloth scoort vier keer tegen Real Madrid

Alexander Sorloth had het flink op zijn heupen in de voorlaatste speelronde in LaLiga. Hij scoorde namens Villarreal liefst vier keer tegen Real Madrid, de Spaanse kampioen. Het leverde hem overigens geen overwinning op.

Real Madrid kwam binnen na een halfuur voetballen met 2-0 voor op bezoek bij Villarreal. Arda Güler en Joselu scoorden namens de bezoekers. Even later deed Sorloth wat terug, maar nog voor rust liep Real Madrid uit naar 4-1. Lucas Vazquez en nogmaals Güler zorgden voor die ruststand.

Sorloth had een figuurlijk wondermiddeltje in zijn thee gedaan, want na de rust ging hij als de brandweer. Hij scoorde in de 48e, 52e en 56e minuut en maakte er zo 4-4 van. Door zijn doelpunten kwam hij ook meteen bovenaan de leiding in het de strijd om de topscorerstitel (23). De wedstrijd eindigde ook in 4-4.

Veel clubs versleten

De 28-jarige Noor speelde tussen januari 2016 en juli 2017 voor FC Groningen. Overigens was hij toen een stuk minder succesvol dan nu. Sorloth scoorde slechts zes keer in 43 wedstrijden voor de Groningers.

Groningen verkocht hem aan FC Midtjylland, waarna hij een aardige lijst clubs afwerkte. Bij de ene club ging het scoren een stuk makkelijker dan bij de ander. De Deense club verkocht hem aan Crystal Palace, dat hem na een half seizoen verhuurde aan KAA Gent. Palace verhuurde hem daarna aan Trabzonspor, waar hij het goed deed.

Om die reden kocht RB Leipzig hem voor twintig miljoen euro, maar ook daar wilde het niet lukken. De Duitse club verhuurde hem tweemaal aan Real Sociedad. Afgelopen zomer verkocht Leipzig de spits voor tien miljoen euro aan Villarreal.