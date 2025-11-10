Andy van der Meijde speelde in zijn loopbaan voor Nederlandse clubs als Ajax, PSV en FC Twente, maar het is algemeen bekend dat hij groot fan is van de Amsterdammers. Tijdens het duel met FC Utrecht meldde hij zich via Instagram met een constatering over Oscar Gloukh waar hij zelf zeer verbaasd door was.

Ajax speelde zondag tegen FC Utrecht voor het eerst onder de interim-trainer Fred Grim. Hij werkte eerst als assistent, maar neemt de honneurs waar totdat er een definitieve vervanger is aangesteld van de ontslagen John Heitinga. Grim wist zijn eerste duel als interim niet winnend af te sluiten. Ajax ging in de Galgenwaard met 2-1 ten onder tegen FC Utrecht. De defensie werd tot twee keer toe geklopt in een luchtduel, waardoor de Amsterdammers nu vierde staan in de Eredivisie.

Oscar Gloukh

Een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax is Oscar Gloukh. De aanvaller is een van de weinigen vanuit wie nog rendement en creativiteit komt. Met vier goals en twee assists in twaalf Eredivisie-duels is ook zijn moyenne niet onaardig, maar toch speelt de Israëliër verdacht weinig wedstrijden ook daadwerkelijk uit. Van zijn twaalf competitiewedstrijden stond Gloukh zeven keer in de basis. Slechts twee van die zeven wedstrijden maakte hij ook de negentig minuten vol. Alleen tegen FC Twente en Heerenveen. Dit is ook oud-voetballer Van der Meijde niet ontgaan.

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht meldde Van der Meijde zich via Instagram. Gloukh werd na 67 minuten spelen naar de kant gehaald door Grim en daar snapte de oud-voetballer helemaal niets van. 'Staat het in een contract dat Gloukh elke keer moet worden gewisseld?', vroeg Van der Meijde zich openlijk af. Vervolgens plaatste de oud-voetballer een story dat hij ging hardlopen in het bos om wellicht zijn hoofd leeg te maken na de verloren wedstrijd.

Andy van der Meijde

Van der Meijde was vroeger een van de meest veelbelovende buitenspelers van Nederland. In zijn loopbaan werd hij echter ook bekend door zijn gedrag buiten het veld, waar hij een groot deel van zijn salaris weer verbraste. Na zijn carrière maakte Van der Meijde furore met het Youtube-programma Bij Andy in de Auto waar hij (oud-)voetballers en andere bekenden interviewt terwijl hij een autoritje maakt.