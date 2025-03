Oud-topvoetballer Jaap Stam (52) droomt van opvallende carrièreswitch: 'Dat vind ik hartstikke gaaf'

Denk je aan Jaap Stam, dan denk je aan voetbal. En aan de spijkerharde verdediger die hij ooit was natuurlijk. Maar de voormalig international blijkt ook een hele andere kant te hebben. Stam is namelijk dol op reizen.

Dat komt naar voren in de recente podcastaflevering van Weijland & Stam van Viaplay. Daarin zegt de oud-voetballer dat hij binnenkort op reis moet naar India. "Het is een land dat natuurlijk wel enorm druk is", aldus de 52-jarige Stam.

Stam houdt van reizen

Op de vraag van presentator Koen Weijland of hij er naar uitkijkt moet hij lang nadenken. "Weet ik niet eigenlijk. Ik houd van reizen. Ik moet daar naar toe om met wat collega’s dingen te doen. Ik ben geïnteresseerd in verschillende culturen en dat vind ik wel mooi om mee te maken. Maar ik heb geen zin om - dat zal allemaal wel meevallen, het eten zal wel goed zijn - de terugreis tien uur op de wc te zitten."

"We gaan daar heen, een beetje kijken en de cultuur opsnuiven. Het wordt weer een ervaring. Ik vind het leuk om dingen te bezichtigen, om dingen te bekijken. Dat wordt heel interessant", zegt de oud-topvoetballer.

Reisprogramma's

Stam is tegenwoordig werkzaam als hoofdtrainer van amateurclub DOS Kampen, wat hij combineert met zijn baan als analist bij Viaplay. Toch droomt hij van een opvallende carrièreswitch. Stam zou graag iets van een reisprogramma willen doen.

"Ik vind het hartstikke leuk als je programma’s ziet dat mensen ergens heen gaan en een beetje het onbekende belichten. Hoe mensen of hoe landen zijn. Dat zou toch hartstikke gaaf zijn? Het zal wel leuk zijn dat wij (met Viaplay, red.) zo’n programmaatje maken als wij ergens heen gaan en dingen gaan belichten", denkt Stam.

Analist bij Viaplay

Stam vertolkt bij Viaplay een dubbelrol. Hij zit in het internationale panel met onder anderen Kasper Schmeichel en Fredrik Ljungberg, maar werkt ook voor de Nederlandse taak. Vaak is hij bij topwedstrijden in de Premier League te zien als analist. In het verleden speelde hij voor Manchester United in de Engelse competitie.