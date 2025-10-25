In Spanje speelde zich vrijdagavond wel een heel bijzonder VAR-moment af tijdens het duel tussen Mérida en Ponferradina in de Primera Federación (de derde klasse van Spanje). De wedstrijd werd stilgelegd vanwege een mogelijk buitenspelmoment voorafgaand aan een doelpunt. Echter werkte de verbinding met de VAR niet, waardoor de scheidsrechter maar naar zijn telefoon greep om zijn collega's te horen.