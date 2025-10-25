VOETBAL
Paniek bij Volendam - Heracles Almelo: scheidsrechter Danny Makkelie dirigeert iedereen naar binnen

Redactie Sportnieuws.nl • 20:09, 25-10-2025 / Laatste Update: 20:10, 25-10-2025
Onrust bij FC Volendam - Heracles Almelo. © Screenshot ESPN

Het duurde even voordat er was afgetrapt bij FC Volendam tegen Heracles Almelo. De fans van de thuisploeg hadden namelijk een indrukwekkende sfeeractie in petto. Daarna sloeg de sfeer echter om, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie zich genoodzaakt voelde om naar binnen te gaan.

Later meer...

