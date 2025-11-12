Het is helemaal mis gegaan rond voetballer Oscar. De Braziliaanse voetballer (34) is met spoed naar het ziekenhuis gebracht toen hij bij medische tests ineens in elkaar zakte op een loopband. Na twee minuten bewusteloos geweest te zijn, schoot de medische staf van zijn club Sao Paulo te hulp.

Voormalig Chelsea-speler Oscar voelde zich niet lekker in het trainingscentrum van zijn club Sau Paulo. De Braziliaan had naar verluidt "hartproblemen" en werd direct overgebracht naar de intensive care van het ziekenhuis. Het is nog onbekend wanneer hij wordt ontslagen. De Braziliaanse voetbalclub voerde een reeks routinetests uit bij spelers om hun prestaties en gezondheid te controleren.

Hartproblemen

De Braziliaan Oscar onderging een intervaltest op een hometrainer toen hij onwel werd, op de grond viel en ongeveer twee minuten bewusteloos was. Het team dat de tests bij de spelers uitvoerde, schoot snel te hulp. De 34-jarige voetballer houdt zijn lichaam al maanden in de gaten vanwege problemen rond zijn hart.

In augustus, toen hij werd onderzocht voor een breuk van drie wervels die hij opliep in de wedstrijd tegen Corinthians, toonden onderzoeken al problemen aan. Afgelopen dinsdag onderging de middenvelder een diagnostische katheterisatie, zodat artsen zijn toestand konden beoordelen. Later zou hij een MRI-scan krijgen.

The thoughts of everyone at Chelsea FC are with our former player Oscar and his family at this difficult time. 💙 https://t.co/CfGER4pwbj — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 12, 2025

Einde contract

Oscar overweegt naar verluidt zijn contract met de club te ontbinden, dat tot eind 2027 zou lopen. Volgens een bron die ge.globo.com informeerde, is de kans groot dat dit gebeurt. Oscar kreeg te horen dat hij mocht spelen. Destijds vertelde hij zelfs aan mensen in zijn omgeving dat hij zou stoppen met spelen als er ook maar een minimale kans was dat hij zich niet goed zou voelen op het veld.

Blessures zijn Oscar zijn hele carrière al een probleem. Hij heeft zijn volledige potentieel nooit kunnen benutten. Hij speelde ook voor het Chinese Shanghai Port, vanwaar hij in maart als vrije speler terugkeerde naar zijn geboorteland Brazilië. Hij is sinds 20 juli, toen hij geblesseerd raakte in het duel tegen Corinthians, niet meer op het veld verschenen.

Geplaagd door blessures

Sinds zijn terugkeer naar Sao Paulo speelde Oscar 21 wedstrijden en scoorde hij twee doelpunten. De middenvelder had dit seizoen maar liefst vier gezondheidsproblemen: een spierblessure aan zijn linkerdij, zwelling van zijn linkerdij, een breuk van drie wervels en een blessure aan zijn linkerkuit, die tot op de dag van vandaag aanhoudt. En daar komen nu de huidige hartproblemen nog bij.