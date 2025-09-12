Peter Bosz heeft op zijn persconferentie een update gegeven welke spitsen beschikbaar zijn voor het duel tussen PSV en NEC. Daarnaast liet hij zijn licht schijnen over het spel van Jerdy Schouten tijdens de interlandperiode van Oranje.

PSV speelt zaterdag het eerste duel na de interlandperiode tegen NEC. Dat is direct een wedstrijd om de koppositie aangezien beide ploegen op negen punten staan. Voor de Eindhovenaren is het sowieso een belangrijke week aangezien de ploeg van Bosz aanstaande dinsdag de eerste wedstrijd van de nieuwe Champions League-campagne speelt. De Eindhovenaren gaan dan op bezoek bij Union Saint-Gilloise.

Spitsen

Bosz weet ook wie hij kan gebruiken voor de spitspositie. Die plek is bij PSV een veelbesproken plek, aangezien Alassane Pléa zwaar geblesseerd raakte in het duel met FC Twente. De Eindhovenaren besloten snel te handelen en namen Myron Boadu over van AS Monaco. De eerste spits Ricardo Pepi was ook nog geblesseerd, maar hij lijkt weer te kunnen spelen in het duel met NEC.

"Ik kan op ze rekenen, maar wel gedeeltelijk. Niet voor een hele wedstrijd", vertelt Bosz over de fitheid van Boadu en Pepi. "Pepi is een andere situatie dan Boadu. Want hij was wel fit, maar trainde niet bij een groep mee. Pepi is er iets van zes of zeven maanden uit geweest met een zware blessure. Dat is heel anders, want hij moet ook weer vertrouwen in zijn knie opbouwen. Beide spelers moeten nu nog dat vertrouwen opbouwen en daar zijn wij hard mee bezig."

Jerdy Schouten

Over wie Bosz iets minder tevreden was, is Jerdy Schouten. De PSV-coach was niet onder de indruk van de middenvelder tijdens zijn wedstrijden bij Oranje. "Het was wat minder. Ik heb met Jerdy ook gesproken. Ik vond hem niet goed spelen, maar niet alles wat hij deed was slecht. Ik vond dat hij ook goede momenten had. Hij gleed een paar keer uit wat natuurlijk niet kan, maar uiteindelijk deden meerdere spelers dat."

