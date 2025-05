Play-offs om promotie naar de Eredivisie: dit is het schema en wanneer Willem II (virtueel) instroomt

Willem II moet vrezen voor deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. De huidige nummer zestien van de Eredivisie staat virtueel op de plaats die veel ploegen angst inboezemt. In de kwartfinales van de play-offs beginnen zes andere clubs aan hun droom en weg om volgend seizoen in de Eredivisie te kunnen spelen.

De komende dagen staan voor FC Den Bosch, Cambuur, ADO Den Haag, Telstar, FC Dordrecht en De Graafschap in het teken om hun droom levend te houden. Zij eindigden in de Keuken Kampioen Divisie (KKD) op de plekken 3 tot en met 8 en gaan dus op voor Eredivisie-voetbal.

Nummer zestien Eredivisie

De nummers 1 (FC Volendam) en 2 (Excelsior) zijn rechtstreeks gepromoveerd en hoeven dus geen play-offs om promotie/degradatie te spelen. De zes bovengenoemde clubs spelen hun kwartfinales, waarna er drie winnaars doorgaan naar de halve finales. Daar krijgen ze gezelschap van de nummer 16 van de Eredivisie. Momenteel is dat Willem II, maar in de laatste twee speelrondes kunnen RKC (zeventiende) en Almere City (laatste) de Tilburgers nog inhalen.

Schema

De nummer zestien van de Eredivisie stroomt in de halve finales in en mag dus één ronde overslaan. De winnaar van het tweeluik De Graafschap - FC Dordrecht is de eerste tegenstander van de vrezende club. De winnaars van FC Den Bosch - Cambuur en Telstar - ADO spelen de andere halve finales tegen elkaar. Alle wedstrijden worden uit- en thuis gespeeld.

De uiteindelijke winnaar van de play-offs mag zich met Volendam en Excelsior voegen bij de promovendi. Als Willem II (of RKC of Almere City) het vege lijf weet te redden via de nacompetitie, dan zijn er 'maar' twee 'nieuwe' clubs in de Eredivisie volgend seizoen.

Telstar

Telstar voegde zich op de laatste speelronde van de KKD bij de beste acht van de competitie en mag daarmee hopen op het schier onmogelijke. Eerder eindigden NEC en NAC op een zevende of achtste plek op het een na hoogste niveau en lukte het die clubs om promotie via de nacompetitie te bewerkstelligen.