Virgil van Dijk kroonde zich woensdagavond tot de grote held van Liverpool door in de blessuretijd het winnende doelpunt te maken in het Champions League-duel met Atlético Madrid. Toch was de Nederlander na afloop het middelpunt van een pijnlijk moment.

Laura Woods zorgde woensdagavond voor de nodige hilariteit bij voetbalfans met een pijnlijke verspreking tijdens de Champions League-uitzending van TNT Sports. De ervaren presentatrice maakte de blunder in de nabeschouwing van het spectaculaire duel tussen Liverpool en Atlético Madrid.

Maagd

De voornaam van Van Dijk verschilt slechts één letter met het Engelse woord virgin, wat in het Nederlands maagd betekent. Dit zorgde voor een flinke blunder bij de presentatrice.

Tijdens de samenvatting van de wedstrijd omschreef Woods de late goal als: "Een winnende treffer in de 92e minuut van Liverpool-aanvoerder Virgin val– Virgil van Dijk…", waarna ze zelf in de lach schoot.

Fans geloofden hun oren niet en trokken massaal naar sociale media om de verspreking lachend te delen. "Noemde Laura Woods hem nou net Virgin van Dijk?", schreef een fan. "Virgin van Dijk. Ik wil best je eerste zijn, grote man", grapte een andere X-gebruiker.

Tweede keer

Blijkbaar was het niet de eerste keer dat ze deze verspreking maakte. Sommige fans wezen erop dat het al de tweede keer was dat ze dezelfde blunder beging tijdens een uitzending. "Dat is nu al twee keer dat Laura Woods Van Dijk ‘Virgin’ heeft genoemd", schreef iemand.

Lofzang

Deze blunder was echter niet het enige waar het over ging rondom de Nederlandse topvoetballer. Van Dijk werd door de critici namelijk overladen met lofzang. Zo kwam Liverpool-legende en analist bij CBS Sports Jamie Carragher woorden tekort om de status van de verdediger uit te drukken.

Carragher vond dat we Van Dijk te kort doen door hem alleen te bestempelen als een van de beste centrale verdedigers ter wereld of Liverpool-legende. "Veel spelers worden legendes genoemd, omdat ze de competitie of Champions League hebben gewonnen. Daar zijn er een heleboel van. Maar volgens mij zit er een verschil tussen deze legendes en de giganten bij een club, hoe ik ze noem."

Als voorbeeld van de grootheden bij Liverpool noemde Carragher onder anderen Steven Gerrard, Kenny Dalglish en Mohamed Salah. Volgens de 47-jarige Engelsman hoort ook Virgil van Dijk in dat rijtje thuis. "De top acht spelers van de club. Daar zit Van Dijk middenin. Hij zal herinnerd worden als een van de grootste spelers die ooit bij Liverpool heeft gespeeld. Dus niet alleen een van de beste centrale verdedigers, maar als een van de beste spelers."

Alles over de Champions League

