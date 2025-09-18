Vol ongeloof zagen de Engelse media Liverpool voor de vijfde keer dit prille seizoen een overwinning boeken in de slotfase van een duel. Dit keer moest Atletico Madrid er in de Champions League aan geloven. In de tweede minuut van de blessuretijd bepaalde aanvoerder Virgil van Dijk de stand op 3-2. "Weer wachtte Liverpool tot het laatst", zag Express.

"De meesters van de late winner", schrijft Daily Mail over de volgende ontsnapping van Arne Slots Liverpool. De Nederlandse trainer, die in zijn debuutseizoen meteen kampioen van Engeland werd, vierde op Anfield zijn 47ste verjaardag. Een dag om nooit meer te vergeten: binnen zes minuten stond Liverpool met 2-0 voor, maar zes minuten voor het einde stond het 2-2. Totdat Van Dijk raak kopte. "Het was niet perfect, zoals het dat nooit is in Slots ogen, maar hier heeft hij flink van genoten", weet en zag Daily Mail.

Furieuze trainer en 'onbezongen held'

Na de winnende goal werd de markante Atletico-trainer Diego Simeone weggestuurd met een rode kaart. Het opstootje wordt natuurlijk ook breed uitgemeten in de Britse pers, dat hem een 'slechterik' noemt. "De gefrustreerde Atletico-baas Simeone kon het allemaal niet meer aan", schreef Sky Sports over het incident. Van de BBC tot Liverpool Echo en weer terug: allemaal zijn ze het erover eens dat de Nederlander Ryan Gravenberch de beste man van het veld was. "Een onbezongen held", noemt de Britse staatsomroep de middenvelder.

Ryan Gravenberch

Gravenberch krijgt in diverse rapporten het hoogste cijfer van alle Liverpool-spelers. Bij de BBC moet hij alleen matchwinner Van Dijk boven zich dulden. Liverpool Echo gaf hem met een 8 wel het hoogste cijfer: "Een super niveau, dat hij de hele wedstrijd volhield", schrijven ze erbij. Express zet de ex-Ajacied op gelijke hoogte met Van Dijk en Mohamed Salah (8). "Een revelatie vorig seizoen, maar hij gaat nu vrolijk verder waar hij gebleven was. Hij is cruciaal in alles wat Slot en Liverpool willen doen met én zonder bal."

'Glimps van de toekomst'

Slot heeft volgens Daily Mail veel te verwerken de komende 48 uur. "Hij zal klagen over de twee tegengoals, maar als hij tot bezinning komt zal zijn oog vallen op een samenspel tussen een duo dat samen meer dan 250 miljoen euro kostte. Florian Wirtz en Aleksander Isak lieten een glimps zien van hoe de toekomst van Liverpool eruit ziet. Natuurlijk moeten ze goed zijn voor het geld dat ze kosten, maar ze lieten de potentie zien van een devastating samenwerking."